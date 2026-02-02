Saca tu cédula de identidad sin cita: Saime extiende el operativo en todas sus oficinas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este domingo una extensión del operativo de cedulación sin cita en todas sus oficinas.

A través de sus canales oficiales, el Saime informó hasta cuándo será el operativo y los requisitos para tramitar el documento de identificación.

Saime extiende operativo de cedulación

De acuerdo con el Saime, el operativo para tramitar la cédula de identidad sin cita estará activo hasta el viernes 06 de febrero de 2026 en todas las oficinas del país desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, solo para ciudadanos mayores de 18 años.

Asimismo, señala que los recaudos para tramitar el documento son los siguientes:

Copia simple del Acta de nacimiento

Cédula anterior (En caso de extravío o robo, llevar la denuncia)

Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026

Por otra parte, el Saime iniciará el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país a partir del próximo 02 de febrero.

En este sentido, indica que del 02 al 08 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

Táchira - Tariba

Sucre - Cariaco

Portuguesa - Guanare

Zulia - La Concepción

Falcón - Pedregal

Bolívar - GuarataroAmazonas - Atures

Barinas - El Cantón

Delta Amacuro - Casacoima (del 02 al 15 de febrero)

Nueva Esparta - Mariño (del 02 al 15 de febrero)

Guayana Esequiba: Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo) San Martin de Turumbag (del 02 al 13 de febrero)



Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube