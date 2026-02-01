Operativos del INTT en siete estados del país: sepa dónde estarán del 02 al 07 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) continúa los operativos de trámites vehiculares en todo el territorio nacional.

A través de sus canales oficiales el INTT difundió dónde se encontrarán los puntos para trámites vehiculares del 02 al 07 de febrero.

¿Dónde estarán del 02 al 07 de febrero?

De acuerdo con la información que suministra el INTT, del 02 al 07 de febrero, los puntos para realizar trámites vehiculares dentro del marco de estos operativos, estarán ubicados en:

Anzoátegui

02 de febrero: municipio Libertador, parroquia Chaguaramas, específicamente en la sede de Maderas del Orinoco.

Táchira

02 de febrero: municipio Antonio Rómulo Costa, escuela Rómulo Costa, principal Las Mesas.

03 de febrero: Ciudad de San Cristóbal, Escuela Nacional Andrés de Jesús María y José Bello, específicamente frente al comando de PoliTáchira.

06 de febrero: Comuna Unidos en Revolución Venceremos, en el municipio Panamericano, La Fría.

Miranda

03 de febrero: estarán ubicados en la sede de la Corporación Socialista que se encuentra en el municipio Sucre.

Yaracuy

03 de febrero: en la sede del Concejo Municipal de Independencia.

03 de febrero: municipio José Joaquín Veroes, en la aldea Camiro Vásquez.

Sucre

06 de febrero: Castillo San Antonio de la Eminencia, ubicado en la parroquia Santa Inés.

Trujillo

06 de febrero: Avenida principal de Santa Apolonia, sede de la alcaldía del municipio La Ceiba, plaza Bolívar.

Lara

06 y 07 de febrero: en la avenida La Salle con avenida Florencio Giménez, en el centro comercial Metrópolis.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube