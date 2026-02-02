¡Evita el embargo! IRS revela los errores fatales que vacían tus cuentas bancarias

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio inicio oficial a la temporada fiscal 2026, instando a los contribuyentes a extremar precauciones para evitar fallos en sus formularios que puedan derivar en sanciones severas.

Las autoridades enfatizan que los errores más frecuentes, como datos personales incorrectos o la omisión de formularios clave como el W-2 y el 1099, suelen retrasar el procesamiento de los reembolsos.

Para mitigar estos riesgos, el organismo recomienda el uso de software especializado y la presentación electrónica con depósito directo, un método importante para reducir inconsistencias matemáticas y asegurar que el dinero llegue al ciudadano con mayor rapidez.

Más allá de los simples retrasos, el IRS advierte que la negligencia en la declaración puede escalar hasta consecuencias legales graves, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes.

Ignorar las notificaciones oficiales o no establecer un plan de pago tras identificar una deuda tributaria activa los protocolos de cobro forzoso de la entidad según informa El Cronista..

Por ello, verificar la elegibilidad de créditos como el EITC o el Crédito por Hijos y adjuntar toda la documentación de respaldo resulta vital para mantener una situación fiscal saludable y evitar que una equivocación administrativa termine en una orden judicial contra el patrimonio del contribuyente.

