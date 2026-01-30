¡Ahorra en tus impuestos! El IRS reconoce gastos récord para choferes y delivery: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajadores de la economía colaborativa en Estados Unidos (EEUU) cuentan con una herramienta clave para proteger sus ingresos frente a las obligaciones fiscales. El uso del vehículo propio genera gastos de mantenimiento, combustible y depreciación que afectan la rentabilidad real de cada jornada de trabajo. Muchos conductores desconocen que el gobierno permite descontar estos costos operativos de sus ingresos brutos para reducir la carga de su deuda anual.

El IRS reconoce 70 centavos por milla para uso comercial y delivery al declarar impuestos durante la presente temporada de tributación. Esta cifra representa el valor estándar que la entidad admite para calcular las deducciones por el uso de automóviles, camionetas o furgonetas. Aplicaciones como Uber Eats, Instacart y Amazon Flex no pagan esta tarifa directamente, sino que el contribuyente la aplica en su declaración de renta.

¿Cómo ayuda el IRS a los delivery?

Esta deducción permite que los repartidores calculen su ganancia real tras restar los gastos de operación por cada trayecto realizado. La tarifa de 70 centavos por milla sirve como un escudo financiero que disminuye el monto total sobre el cual el trabajador paga tributos. Sin este beneficio, los conductores independientes tributarían por la totalidad de sus ingresos percibidos, lo que reduciría drásticamente sus utilidades netas finales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), exige un registro detallado de cada milla recorrida con fines laborales. Los contribuyentes deben guardar bitácoras precisas o utilizar aplicaciones de rastreo GPS para validar sus reclamos ante una posible auditoría. Si el trabajador no presenta un registro fidedigno de sus movimientos, el IRS rechaza la deducción y obliga al pago completo del impuesto.

¿Qué plataformas califican para el IRS?

Todos los conductores que operan bajo el modelo de contratista independiente en plataformas de transporte o entrega pueden solicitar este alivio económico. Esto incluye a quienes reparten alimentos con DoorDash, transportan pasajeros en Uber o entregan paquetes para programas como Amazon Flex. El requisito fundamental consiste en que el vehículo se use exclusivamente para actividades comerciales durante el registro de las millas declaradas.

Los expertos contables recomiendan separar los trayectos personales de los laborales para evitar inconsistencias legales en la declaración final del año. Cada milla cuenta para sumar un monto deducible que, al final del ejercicio fiscal, representa miles de dólares en ahorros para el trabajador. Compartir esta información con otros "drivers" resulta vital para que la comunidad de repartidores optimice sus recursos y cumpla con la ley.

¿Cuáles son las consecuencias de no registrar las millas comerciales?

La omisión de un registro de millas anula cualquier posibilidad de solicitar la deducción de 70 centavos ante la autoridad fiscal estadounidense. Muchos conductores pierden dinero por no documentar sus rutas desde el inicio de su jornada hasta la entrega del último pedido del día. La disciplina en el control de gastos vehiculares define el éxito financiero de quienes eligen el delivery como su fuente principal de sustento.

Este valor oficial refleja los altos costos actuales de reparación y servicios que enfrentan los dueños de vehículos en todo el territorio nacional. Asegure su bienestar económico y mantenga sus registros al día para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el sistema tributario este año.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube