Nueva York despliega máquinas para derretir la nieve en las calles: así funcionan

La acumulación de nieve en las avenidas neoyorquinas alcanza niveles críticos que dificultan el tránsito de peatones y vehículos durante esta semana. Montañas de hielo de dimensiones similares a un campo de fútbol americano bloquean sectores estratégicos de los cinco condados tras los recientes temporales. Ante esta situación, las autoridades municipales deciden retomar métodos tecnológicos avanzados que la ciudad no utilizaba desde hace varias temporadas.

Según un video compartido por Telemundo, las máquinas para derretir nievne empieza nueva medida para limpiar a Nueva York mediante el despliegue de ocho unidades industriales en puntos clave. Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Saneamiento, confirmó que cada uno de estos equipos derrite entre 60 y 120 toneladas de nieve por hora. La operación busca eliminar las enormes pilas de sedimentos congelados que las palas mecánicas amontonaron en las esquinas durante los últimos días.

¿Cómo funciona el proceso de eliminación de residuos congelados?

Las palas cargadoras frontales depositan canastas con media tonelada de nieve dentro de las calderas de estas potentes máquinas de combustión. El sistema eleva la temperatura a tan solo 38 °F, calor suficiente para transformar los bloques sólidos en agua líquida de forma inmediata. Una vez que el hielo se funde, el líquido fluye hacia las alcantarillas aprobadas por el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad.

Este método evita el transporte de miles de camiones cargados con nieve hacia depósitos lejanos, lo que reduce la congestión vial y la contaminación. Las autoridades introducen el agua resultante directamente en los sistemas de recolección para su tratamiento posterior en las plantas municipales de aguas. Tisch explicó que la nieve se evapora o se vierte de manera controlada para despejar las vías en un tiempo récord frente a los métodos tradicionales.

¿Cuánto tiempo durarán las operaciones en la vía pública?

El ayuntamiento planea mantener el uso de este sistema durante las próximas dos semanas debido al volumen histórico de precipitaciones acumuladas. La magnitud de las montañas de nieve presentes en los vecindarios exige una respuesta constante para garantizar la seguridad de los servicios de emergencia. Cada máquinas para derretir nieve empieza nueva medida para limpiar a Nueva York trabaja sin descanso para recuperar la normalidad en las zonas comerciales.

La comisionada enfatizó que todavía queda "muchísima más" nieve por procesar antes de que termine el periodo de alerta meteorológica en la urbe. Los residentes perciben un alivio inmediato en la visibilidad de las intersecciones gracias a la rápida desaparición de las barreras blancas de hielo. El costo operativo de estas unidades se justifica por la velocidad con la que rehabilitan la movilidad económica de los distritos más afectados.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología a la logística urbana?

El despliegue de estas unidades industriales minimiza el riesgo de inundaciones repentinas que ocurren cuando la nieve se derrite de forma natural y descontrolada. Al canalizar el agua directamente al alcantarillado, el Departamento de Saneamiento previene la formación de peligrosas placas de hielo negro durante las noches. Esta medida estratégica refuerza la capacidad de resiliencia de Nueva York frente a los inviernos cada vez más intensos y volátiles de la década.

El uso de máquinas para derretir nieve empieza nueva medida para limpiar a Nueva York demuestra el compromiso de la ciudad con la innovación técnica. La coordinación entre el Departamento de Protección Ambiental y los servicios de limpieza asegura que el proceso cumpla con todas las normativas ecológicas. Con estas acciones, la Gran Manzana recupera su ritmo habitual mientras las temperaturas se mantienen bajo el punto de congelación en el noreste.

