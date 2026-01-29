Estas dos aerolíneas ya tendrían permiso para volar entre EEUU y Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump instruyó este jueves al Departamento de Transporte y a la FAA eliminar los vetos que impedían los vuelos entre ambas naciones.

La decisión se tomó luego de una conversación entre el mandatario estadounidense y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que activa de inmediato los protocolos para que las aerolíneas soliciten sus itinerarios regulares:

"Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir", declaró Rodríguez.

Aerolíneas en fase de preparación

American Airlines fue la primera en confirmar que ya trabaja para restablecer su servicio diario a Caracas, sujeto a las evaluaciones técnicas de seguridad. American Airlines está trabajando con las autoridades para retomar sus rutas (como Miami-Caracas), pero el proceso de certificación operativa no es instantáneo y requiere validar acuerdos de seguridad que estuvieron suspendidos desde el año dos mil diecinueve.

"Estamos listos para retomar esta relación de más de 30 años conectando a los venezolanos con Estados Unidos", afirmó Nat Pieper, directivo de American Airlines, tras el anuncio oficial.

Por su parte, empresas venezolanas como Laser y Avior deben cumplir con auditorías de la FAA para recuperar la "Categoría 1" antes de aterrizar en suelo estadounidense.

“Aprobar la solicitud de Laser Airlines también es de interés público, ya que promovería las relaciones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela, además de proporcionar servicios aéreos vitales a los viajeros entre Estados Unidos y Venezuela”, dijo Laser en un comunicado.

Mientras se concretan estos pasos, los viajeros podrán seguir usando rutas con escala en Bogotá o Curazao hasta que se autoricen los despegues directos desde Maiquetía.

Condiciones técnicas y permisos

Las aerolíneas venezolanas como Laser o Avior todavía tienen que pasar por el "examen" de la FAA, y eso puede tardar unas cuantas semanas o incluso un par de meses.

Las aerolíneas venezolanas deben recuperar la Categoría Uno de seguridad. Para esto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tiene que viajar a Venezuela y revisar que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y los aeropuertos cumplen con todas las normas internacionales, ya que no se hacen estas auditorías desde el año dos mil diecinueve.

Además, el Departamento de Transporte de Estados Unidos debe asignar oficialmente las rutas comerciales y la Administración de Seguridad del Transporte tiene que aprobar que los equipos de rayos equis y la revisión de maletas en el aeropuerto de Maiquetía son confiables. Por último, empresas como Avior Airlines necesitan actualizar sus seguros de responsabilidad civil para que sus aviones, que tienen muchos años de uso, reciban el permiso de aterrizar en las pistas estadounidenses.

