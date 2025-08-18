El avión más grande del mundo aterriza en Texas: conozca dónde puede ver el espectáculo gratis

Suscríbete a nuestros canales

El avión más grande del mundo llega al aeropuerto Dallas-Fort Worth y despierta interés turístico por su tamaño y trayectoria internacional.

Según El Mañana, el Airbus A380 opera la ruta Sídney–Dallas con la aerolínea Qantas, cubriendo más de 13.700 kilómetros sin escalas.

Texas: el avión más grande del mundo fascina a visitantes en Dallas-Fort Worth

La aeronave de dos pisos se convierte en espectáculo aéreo cada vez que aterriza en territorio texano, aunque no lo hace todos los días.

Además, su presencia transforma el aeropuerto en punto de encuentro para familias, fotógrafos y fanáticos de la aviación comercial.

Por lo tanto, el avión más grande del mundo mantiene su atractivo pese al fin de su producción en 2021.

El Airbus A380 conserva vigencia en rutas de largo alcance gracias a su capacidad y comodidad.

Dónde ver aterrizar al avión más grande del mundo gratis

El aeropuerto DFW habilita Founders Plaza como mirador público con acceso libre todos los días del año.

Mientras tanto, los visitantes disfrutan vistas panorámicas de las pistas y observan aterrizajes desde una ubicación privilegiada.

Por ejemplo, cada llegada del A380 genera emoción entre quienes esperan ver al superjumbo en acción.

En consecuencia, el avión más grande del mundo impulsa el turismo local sin necesidad de abordar un vuelo.

El Airbus A380 atrae a curiosos y viajeros que buscan vivir el espectáculo desde tierra firme.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube