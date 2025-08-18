La estrategia del ICE para ubicar y deportar a niños mgrantes: organizaciones alertan sobre riesgos ocultos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ICE despliega una estrategia nacional para localizar a niños migrantes no acompañados mediante visitas domiciliarias y operativos de investigación.

Según El Tiempo, el plan incluye inspecciones que aparentan evaluar el bienestar infantil, pero también permiten iniciar procesos de deportación.

ICE coordina acciones con otras agencias para ampliar control migratorio

La Oficina de Ejecución y Deportación (ERO) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) participan en esta nueva estrategia.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional confirma que ICE apunta a menores y adultos patrocinadores en situación migratoria irregular.

Por lo tanto, el National Immigration Project advierte sobre el riesgo de separación familiar encubierta en estos operativos.

ICE intensifica su presencia en comunidades vulnerables con mecanismos que combinan vigilancia y penalización.

Estratégia del ICE para verificar antecedentes de menores migrantes

Los agentes acuden a domicilios donde viven niños bajo custodia de patrocinadores aprobados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).

Mientras tanto, revisan asistencia a audiencias migratorias, historial delictivo y posibles vínculos con pandillas catalogadas como terroristas.

Por ejemplo, Michelle Méndez señala que estas visitas generan temor y afectan el acceso a servicios públicos y educación.

En consecuencia, ICE transforma inspecciones en herramientas de presión que impactan la vida cotidiana de familias migrantes.

ICE accede a datos confidenciales y reactiva detenciones de patrocinadores

En tal sentido, ICE retoma el acceso a información migratoria de adultos que alojan a menores, según políticas reactivadas bajo la administración Trump.

La ORR comparte datos que permiten identificar y detener a patrocinadores indocumentados, incluso sin antecedentes penales.

ICE convierte visitas de control en mecanismos para ubicar, interrogar y deportar a quienes ofrecen refugio a niños migrantes.

Por tal motivo, organizaciones de derechos migratorios exigen transparencia y garantías para evitar abusos en el uso de esta estrategia.

