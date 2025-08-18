El nuevo monto del Ingreso contra la Guerra Económica que comenzó a pagar Patria este 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 18 de agosto, se comenzó a pagar el nuevo monto del Ingreso contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria.

Este beneficio se entrega como parte del complemento del ingreso mínimo integral de los venezolanos.

El nuevo monto del Ingreso contra la Guerra Económica este 18 de agosto

En tal sentido, el personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket comenzó a cobrar 112 dólares indexados o 15.008 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados Venezuela y otros aliados confirmaron el pago enviado por el Ejecutivo Nacional.

¿Cómo recuperar el acceso al Sistema Patria si se trata de bloqueo?

Si las fallas persisten, el problema puede estar relacionado con el registro de la cuenta, lo que requiere un procedimiento de recuperación de acceso más detallado. A continuación, se explican los pasos:

Ingrese a la página oficial de la Plataforma Patria y seleccione la opción "Recuperar acceso". Introduzca su número de cédula de identidad y un número telefónico que no esté vinculado a otra cuenta del sistema. Complete el captcha y haga clic en "Continuar". Acuda a un comercio que disponga de Biopago y solicite la "Certificación de número telefónico" a través de la opción "Agencia Virtual". Proporcione su cédula y el número telefónico que registró. Valide la información colocando su huella dactilar en el lector biométrico. Espere el mensaje de confirmación que valide la correcta certificación del número. Regrese a la plataforma, repita el proceso de recuperación de acceso y, al aparecer la opción, establezca una nueva contraseña para restablecer su cuenta.

¿Cómo activar los pagos en el monedero del Sistema Patria?

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, una vez notificado de la asignación.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube