Sistema Patria: comienza pago de bono especial por Bs 708 este 18 de agosto

Este lunes, la Plataforma Patria inició la cancelación de la bonificación Movimiento Social Somos Venezuela, correspondiente al mes de agosto 2025. Así lo informa el Canal en Telegram Patria Digital.

El beneficio llega con un valor de Bs 708,80.

El subsidio lo reciben todos los miembros del Movimiento Somos Venezuela. Los beneficiarios del bono recibirán un mensaje de texto con la confirmación del depósito a través de los números telefónicos 67373 o 3532.

Lunes 18 de Agosto - 2025
