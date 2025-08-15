¿Quiénes cobrarán el bono por 15 mil bolívares en el Sistema Patria en las próximas horas?

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas y a través del Sistema Patria, se comenzará a entregar un bono por 15.008 bolívares a ciertos registrados en la plataforma digital.

Este pago forma parte del complemento por el ingreso mínimo integral que corresponde al mes de agosto y que, además, se pagará con un ajuste en su monto.

¿Quiénes cobrarán el bono por 15 mil bolívares en el Sistema Patria?

Desde este jueves 14 de agosto, se liberó el primer pago por Ingreso contra la Guerra Económica para el personal activo de la administración pública que recibe el cestaticket. Cobran 120 dólares indexados o 16.080,00 bolívares.

Se prevé que en las próximas horas el personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket pueda cobrar 112 dólares indexados o 15.008 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota: El ajuste de los montos está establecido por el Ejecutivo Nacional y la tasa vigente del BCV que se estipule.

¿Cómo recuperar el acceso al Sistema Patria si se trata de bloqueo?

Si las fallas persisten, el problema puede estar relacionado con el registro de la cuenta, lo que requiere un procedimiento de recuperación de acceso más detallado. A continuación, se explican los pasos:

Ingrese a la página oficial de la Plataforma Patria y seleccione la opción "Recuperar acceso". Introduzca su número de cédula de identidad y un número telefónico que no esté vinculado a otra cuenta del sistema. Complete el captcha y haga clic en "Continuar". Acuda a un comercio que disponga de Biopago y solicite la "Certificación de número telefónico" a través de la opción "Agencia Virtual". Proporcione su cédula y el número telefónico que registró. Valide la información colocando su huella dactilar en el lector biométrico. Espere el mensaje de confirmación que valide la correcta certificación del número. Regrese a la plataforma, repita el proceso de recuperación de acceso y, al aparecer la opción, establezca una nueva contraseña para restablecer su cuenta.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube