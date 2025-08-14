Sexagenaria cobraba bonos de fallecidos en el Sistema Patria: este era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, del Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalísticas (CICPC), una sexagenaria fue por acceso indebido en el estado Zulia



Luego de un extenso trabajo de investigación realizado por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo, permitieron la ubicación y detención de Eyilda del Carmen Hernández González de 61 años, por el delito antes mencionado.



A través del trabajo de investigación se pudo conocer que la sexagenaria, se dedicaba a la creación y gestión de múltiples cuentas de terceros, con el objetivo de apropiarse indebidamente de los bonos del Sistema Patria que otorga el Estado venezolano a sus beneficiarios reales, que se encuentran fallecidos y, a familiares de otras personas que se encuentran en el extranjero , recibiendo un porcentaje a cambio de dicha gestión.



Durante el procedimiento, se colectaron como evidencia dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios, incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias.

La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios gubernamentales.



El caso, quedó a orden del Ministerio Público de la entidad.

