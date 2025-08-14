Tragedia en el Orinoco: mujer muere al ser impactada por un rayo

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer muere tras recibir el impacto de un rayo mientras navegaba en curiara por el río Orinoco, en el estado Monagas.

Según La Prensa de Monagas, el hecho ocurrió este miércoles durante una tormenta eléctrica en el trayecto entre Sabaneta y Barrancas del Orinoco.

Además, la víctima fue identificada como Iginia Josefina Rodríguez, de 35 años, quien falleció en el acto por la descarga directa.

Por otra parte, tres personas que la acompañaban resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Dr. Tulio López Ramírez.

Rayo impacta embarcación fluvial en plena tormenta

En este contexto, los afectados permanecen en condición crítica pero estable, según el último reporte médico disponible.

Del mismo modo, reportes señalaron que, entre los heridos se encuentra la hija de Rodríguez, Evelyn Carreño, de 20 años, y Yusmari Carreño, quienes presentaron quemaduras de segundo grado en el lado izquierdo del rostro

Asimismo, se conoció que la curiara transportaba canaletes de metal, lo que pudo haber facilitado la conducción eléctrica durante la tormenta.

Según la información, los rayos tienden a buscar materiales conductores en espacios abiertos, como embarcaciones metálicas en cuerpos de agua.

En consecuencia, el uso de estos elementos durante lluvias intensas representa un riesgo para las comunidades fluviales.

Cabe destacar que autoridades policiales expresaron que "a pesar de los factores climáticos que mantienen en alerta a esta población, las víctimas decidieron subirse a la embarcación".

