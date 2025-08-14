Oficial de la Patrulla Fronteriza de EEUU intenta estrangular a una mujer: lo capturan en la vivienda de su víctima

Suscríbete a nuestros canales

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados fue detenido luego de que una mujer lo acusara por, supuestamente, atacarla y estrangularla, en un caso de violencia doméstica o familiar.

El oficial implicado quedó identificado como Oscar García, de 33 años de edad, quien se encontraba fuera de servicio cuando se registró el incidente.

El funcionario federal resultó detenido a las 10:48 de la mañana de este martes, 12 de agosto, en el sur de Laredo, Texas.

Autoridades evitaron publicar la dirección del sitio de los hechos, debido a que todo ocurrió en el domicilio de la víctima.

Oficial de la Patrulla Fronteriza intenta estrangular a su víctima

La Policía de Laredo no reveló que relación existía entre la denunciante y el funcionario acusado.

Se informó que los patrulleros municipales atendieron un llamado de emergencia por un supuesto caso de violencia familiar y agresión física con impedimento de respiración, cargos que se le imputaron a García.

Cuando llegaron al sitio del suceso, los patrulleros fueron abordados por una mujer, quien les dijo que había sido agredida por García. La mujer indicó que el hombre también intentó ahorcarla, por lo que al agresor se le atribuyó el cargo por un intento impedir respiración.

El hombre estaba en el domicilio de la víctima, donde resultó detenido.

Padre asesina a su bebé en Arizona

Una niña recién nacida fue asesinada en Arizona (Estados Unidos) y la policía detuvo a un joven de 22 años, padre de la infante, quien enfrenta cargos por el cruel crimen.

El joven Jonathan Enriquez sería responsable por la muerte de su pequeña hija, de tan solo tenía cuatro semanas de nacida.

De acuerdo con los informes del caso, el padre habría decidido acabar con la vida de su niña debido a que esta no paraba de llorar.

Las investigaciones de las autoridades permitieron descubrir que Jonathan Enriquez se encontraba solo con la menor cuando ocurrió ese incidente. Ambos padres pasaron por una entrevista, tras la cual Enriquez habría admitió que golpeó a su hija.

Enriquez permanece recluido en la prisión del condado de Maricopa. Se le fijó una fianza de un millón de dólares.

El joven padre enfrenta cargos por asesinato en primer grado y maltrato infantil.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube