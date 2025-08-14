Venezolanos implicados en secuestro de exalcalde chileno operaban una casa de torturas: autoridades revelan detalles

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades chilenas revelaron detalles sobre el arresto de dos ciudadanos venezolanos, implicados en dos casos de secuestro extorsivo, en la ciudad de Santiago de Chile.

De acuerdo con los antecedentes del caso, cuatro individuos, entre ellos dos chilenos y los dos venezolanos, participaron en al menos dos secuestros extorsivos, entre el 8 y 11 de agosto.

Los acusados resultaron detenidos tras un operativo de la Brigada de Investigaciones Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI Metropolitana, en las comunidades de Renca y Estación Central.

Venezolanos implicados en secuestro de alcalde

Las autoridades vincularon a tres de los arrestados con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien habría estado cautivo en el mismo inmueble de Renca, reseñó Bio Bio Chile.

Las investigaciones condujeron a una “casa de cautiverio” en la comuna de Renca. De acuerdo con los reportes, en ese lugar obligaban a las víctimas a realizar transferencias bancarias, antes de liberarlas.

El subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, confirmó que registró el domicilio, donde hallaron múltiples evidencias, entre las cuales figura una falange humana, presuntamente de una víctima.

Además, la Fiscalía del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) detalló que el inmueble se usó para múltiples secuestros, incluido uno ocurrido el 11 de agosto en La Florida. En este caso, la víctima fue obligada a transferir dinero a sus captores.

Vinculados con múltiples delitos

Durante el allanamiento simultáneo, los equipos incautaron teléfonos celulares robados, vestimentas y “evidencia biológica”. El subprefecto Barrientos precisó que “conforme a las imágenes que estos sujetos comunican con sus víctimas en cautiverio, se estableció fehacientemente este lugar como casa de tortura”. Los celulares incautados a los implicados revelaron que la banda cometía delitos de extorsión y robo.

Por otra parte, el fiscal Ernesto González, a cargo de la investigación del secuestro de Gonzalo Montoya, aseguró que el domicilio de Renca está vinculado con el caso. “Se logró determinar la identidad y participación de otro sujeto en el secuestro del exalcalde”, dijo el persecutor.

Sobre las víctimas recientes, una permaneció cautiva cerca de 70 horas tras ser secuestrada en Cerro Navia el 8 de agosto. “Tiene lesiones de consideración”, confirmó el fiscal Milibor Bugueño.

Otra persona, raptada el 11 de agosto, estuvo retenida solo cuatro horas, pero fue obligada a transferir dinero y a entregar su vehículo.

El modus operandi incluía agresiones físicas y amenazas para forzar pagos.

Asimismo, el fiscal Bugueño explicó por qué solo dos detenidos fueron formalizados este martes. “Cada causa tiene líneas investigativas propias. Los formalizados ahora custodiarían a las víctimas

Según las autoridades, uno de los venezolanos detenidos está vinculado con el secuestro del 8 de agosto en Cerro Navia.

