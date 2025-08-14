Venezolana se convierte en ícono de EEUU tras sobrevivir a un accidente vial: sufrió fuertes quemaduras al ser arrollada por conductor ebrio

Suscríbete a nuestros canales

Cuando solo tenía 21 años de edad, la venezolana Jacqueline Saburido sufrió un lamentable accidente, el cual cambió su vida para siempre. Luego de asistir a una fiesta, en Texas, Estados Unidos, un fatal accidente terminó con la vida de sus amigos, y le causó daños que la dejaron marcada para siempre.

El rostro de Jaqueline quedó severamente afectado, luego de que un conductor en estado de ebriedad embistiera con su camioneta al taxi donde viajaban ella y sus compañeros. Tras el incidente, se generó un incendio que le causó serias quemaduras.

La venezolana sobrevivió tras el choque, pero quienes la acompañaban murieron en el acto. No obstante, Jaqueline sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Fue rescatada y trasladada a un hospital en Gavelston, donde fue sometida a más de 120 cirugías, entre ellas, un trasplante de córnea.

La venzolana no pudo conseguir un transplante facial

A pesar de la atención que recibió, la joven no pudo realizarse un trasplante de cara; tras ello, tuvo que aceptar su nueva vida, reseñó La República.

Jacqui Saburido nació el 20 de diciembre de 1978 en Caracas, Venezuela. Vivió con su padre tras divorciarse de su madre. La joven Estudió ingeniería industrial para ayudar su papá, Amadeo, con su negocio de aire acondicionado.

Todo iba bien, hasta que decidió viajar a Austin, Texas, en agosto de 1999, cuando tenía casi 21 años, para aprender inglés en el verano.

Una noche, tras asistir a una fiesta con sus amigas, fueron embestidas por la camioneta que conducía Reginald Stephey, un joven de 18 años, quien se encontraba ebrio.

Sus compañeras murieron y la joven venezolana terminó con graves quemaduras en más del 60% del cuerpo al quedar atrapada en el taxi.

En junio de 2021, el conductor ebrio fue declarado culpable por dos cargos de homicidio y sentenciado a siete años de prisión. La venezolana le dijo que, a pesar de que destruyó su vida, ella lo perdonaba. En 2008, Reginald Stephey fue liberado.

Jacqui Saburido siguó con su vida y transformó su tragedia en una campaña llamada "Faces of Drunk Driving". Su padre dejó su trabajo para dedicarse al cuidado de su hija.

Un símbolo en Estados Unidos

La venezolana se volvió un ícono para resaltar las consecuencias de conducir ebrio: fue vista en anuncios de televisión y carteles, participó en conferencias y en el programa The Oprah Winfrey Show. "Aunque tenga que estar frente a una cámara sin orejas, sin nariz, sin cejas y sin pelo, lo haría mil veces con tal de ayudar a que una sola persona tome la decisión correcta", dijo en la entrevista.

A los 40 años, en 2019, Jacqui se mudó a Ciudad de Guatemala para buscar mejores tratamientos médicos; sin embargo, no resistió al cáncer que padecía y murió.

Sus restos fueron repatriados a Caracas, Venezuela, junto a los de su madre, quien había fallecido por el mismo padecimiento en 2006.

Jacqui se convirtió en un símbolo muy fuerte tras demostrar que, tras el sufrimiento por negligencia de otras personas, siempre es posible encontrar un nuevo propósito en la vida.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube