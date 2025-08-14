Detienen a inspector policial en Carabobo: usó su arma de fuego en estado de ebriedad

Suscríbete a nuestros canales

Un oficial de la Policía de Guacara fue detenido por usar su arma de fuego en la vía pública en estado de ebriedad.

Tras la detención, las autoridades inician las labores de investigación, como parte de los protocolos internos del cuerpo policial de Guacara.

Detención de oficial en Carabobo

La Junta Directiva del Instituto Autónomo Municipal Policía de Guacara, informó sobre la detención del oficial Inspector jefe Hernán Pérez, funcionario adscrito al organismo policial de Guacara.

La detención se llevó a cabo el pasado 3 de agosto luego de verificar que estando de servicio, uniformado y en la vía pública, usó su arma de fuego reglamentaria bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, señala que tras la detención del inspector "se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos por los órganos de control interno de nuestro cuerpo policial".

Investigan a inspector de PoliGuacara

Sobre el caso, ya las autoridades lo dejaron a disposición del Ministerio Público "para el inicio de las investigaciones judiciales pertinentes al tiempo que se le inició una averiguación administrativa disciplinaria con el objeto de proceder a su destitución".

Resalta además que "este comportamiento vulnera nuestro Código de Conducta y atenta contra los valores de respeto, integridad y compromiso con el servicio a la ciudadanía que defendemos".

