Ciclón bomba en EEUU amenaza con congelar varias ciudades: ¿Qué es este fenómeno y dónde se registrará?

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de 70 millones de residentes en Estados Unidos enfrentan alertas meteorológicas severas debido a un sistema de baja presión que se intensifica rápidamente a lo largo de la Costa Este, evolucionando hacia lo que los expertos denominan un "ciclón bomba".

Este fenómeno atmosférico es capaz de generar vientos con fuerza de huracán superiores a las 74 millas por hora según detalla El Universo..

El evento climático marca un inicio agresivo del invierno meteorológico, registrando ya temperaturas congelantes que oscilan entre 19.4 y 30.2 °F en el centro y norte del país.

La combinación de vientos intensos y frío extremo augura condiciones peligrosas que se extenderán mucho más allá del impacto inicial de la tormenta.

Trayectoria

La trayectoria del sistema cubre un vasto territorio desde las llanuras centrales hasta la costa atlántica de Canadá, provocando escenarios dispares.

Mientras, en Oklahoma y Kansas esperan lluvia helada y nieve ligera, el corredor de los Grandes Lagos, incluyendo Chicago y Madison, se prepara para acumulaciones constantes.

Sin embargo, el impacto más severo se concentrará en el noreste, donde el este de Nueva York, Massachusetts y Maine recibirán las nevadas más densas, convirtiendo este evento en un desafío importante para la movilidad y la infraestructura eléctrica de la región.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.