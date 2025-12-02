Elon Musk arranca diciembre con múltiples lanzamientos de cohetes SpaceX desde este estado: busca ampliar la cobertura de Starlink

Suscríbete a nuestros canales

La compañía aeroespacial SpaceX arranca diciembre con una agenda de lanzamientos increíblemente activa desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California.

La empresa de Elon Musk está consolidando su posición de liderazgo en la órbita baja terrestre (LEO) a través de varias misiones, que se centran principalmente en la expansión de su megaconstelación Starlink.

Este ritmo acelerado de lanzamientos desde la costa oeste está impulsando la infraestructura global de internet satelital.

Starlink encabeza la flota de diciembre

La mayoría de las operaciones que se llevan a cabo desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) de Vandenberg, están dedicadas a los lanzamientos de satélites Starlink.

La empresa espacial tiene en agenda varios vuelos del cohete Falcon 9 Block 5, cada uno de los cuales está diseñado para colocar en órbita más de 25 satélites en cada misión, según la información obtenida sobre el calendario de lanzamientos.

Estos lanzamientos son fundamentales para expandir la cobertura y la capacidad de la red Starlink, que ya ofrece servicio de banda ancha a usuarios en todo el mundo.

Por ejemplo, las consultas han revelado misiones como Starlink Group 11-25 y Starlink Group 11-15, programadas para los primeros días del mes, reseña Telemundo 52.

La frecuencia de estos lanzamientos pone de manifiesto la eficiencia operativa que SpaceX ha logrado, un factor clave que la distingue en el sector aeroespacial.

¿Cuáles son los otros objetivos del lanzamiento masivos de cohetes Space X de Elon Musk?

Además de Starlink, SpaceX está llevando a cabo otras misiones clave. Aunque el lanzamiento de Transporter-15, una misión de viaje compartido que puso en órbita 140 cargas útiles, tuvo lugar a finales de noviembre, la compañía sigue firme en su compromiso con el programa de rideshare.

Los próximos lanzamientos desde Vandenberg incluirán el despliegue de satélites para otros clientes, lo que refuerza el papel de SpaceX como el proveedor líder de servicios de lanzamiento.

La Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg (Vandenberg SFB) se ha consolidado como una plataforma esencial para las misiones que requieren órbita sincrónica solar (SSO) y LEO.

Este diciembre, SpaceX está demostrando su capacidad para mantener un ritmo operativo sin precedentes, fortaleciendo la infraestructura de Starlink y abriendo la puerta a la exploración comercial del espacio con el robusto y reutilizable cohete Falcon 9.

Los entusiastas del espacio están ansiosos por un mes lleno de impresionantes lanzamientos desde California.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube