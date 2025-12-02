¡Atención conductores! Chicago activa prohibición de estacionamiento nocturno invernal: conoce las calles afectadas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago activó oficialmente la prohibición de estacionamiento nocturno invernal en más de 100 millas de calles principales. La medida está vigente todos los días desde las 3:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., y permanecerá hasta el 1 de abril.

Los vehículos que estacionen infringiendo esta norma serán remolcados, y sus propietarios enfrentan multas y tarifas de almacenamiento.

¿Cuál es el propósito de la prohibición de estacionamiento?

La prohibición de estacionamiento nocturno invernal busca garantizar la seguridad pública cada invierno, según las autoridades de Chicago. La norma permite que el transporte público y los vehículos de emergencia circulen libremente, reduciendo las condiciones de riesgo para conductores y peatones.

El Comisionado del Departamento de Calles y Saneamiento, Cole Stallard, declaró que la norma uniforme permite a los equipos de remoción de nieve planificar y ejecutar sus operaciones con mayor eficacia, incluyendo la aplicación de sal y la limpieza con arado

¿En qué calles aplica la prohibición de estacionamiento?

La prohibición de estacionamiento aplica a 107 millas de calles principales de Chicago. Estas vías tienen señalización permanente ya colocada que advierte a los conductores: “No estacionarse en este lugar entre las 3:00 a.m. y las 7:00 a.m. hasta el 1 de abril o se les impondrá una multa y se remolcará el vehículo”.

Los vehículos que se dejen estacionados e infrinjan la norma pueden ser remolcados. Esta política se implementó para evitar la paralización del tráfico que ocurrió en 1967 y 1979 debido a las fuertes tormentas de nieve.

¿Cuánto cuesta la infracción por estacionamiento nocturno?

Los propietarios de vehículos que estacionan en las zonas prohibidas durante el horario nocturno enfrentan cargos significativos. La infracción conlleva una tarifa mínima de remolque de $150, además de una multa de $60 y una tarifa diaria de almacenamiento de $25. Los vehículos remolcados son llevados a la Pound 2 o la Pound 6.

La multa total supera los $200 solo por el remolque inicial y la sanción. Los conductores deben verificar en el sitio web de la Ciudad de Chicago o llamar al 311 si creen que su vehículo fue remolcado.

¿Existe otra prohibición de estacionamiento por nieve?

Sí, la Ciudad de Chicago mantiene una prohibición de estacionamiento por nieve adicional en otras 500 millas de las calles principales. Esta prohibición se activa después de que haya al menos dos pulgadas de nieve en la calle, sin importar la hora del día ni la fecha.

Aunque la prohibición por dos pulgadas de nieve no se activa con frecuencia, los conductores que estacionan allí cuando nieva podrían recibir una multa o descubrir que su vehículo ha sido reubicado para facilitar las operaciones de limpieza.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube