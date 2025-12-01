¡Ni dinero ni otras recompensas! Este bar de Idaho ofrece una insólita promoción por deportar inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Old State Saloon, un establecimiento ubicado en Eagle, Idaho, generó una intensa controversia en redes sociales tras anunciar una promoción insólita.

El bar regalará cerveza por un mes a cualquier cliente que colabore con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes indocumentados en el estado.

El local detalló que la recompensa, que incluso podría extenderse por "varios meses", requiere que los interesados envíen un correo electrónico detallado con evidencia.

Estas evidencias pueden ser fotos, videos o un resumen de los hechos y debe ser enviado directamente a la dirección del local según informa la agencia EFE.

La iniciativa del bar, cuyo dueño, Mark Fitzpatrick, ya había generado polémica anteriormente con otras promociones, provocó la rápida división en la esfera digital.

Campaña polémica

Esta inusual campaña surge en un contexto nacional de alta tensión migratoria, donde la Administración ha intensificado los esfuerzos de deportación, desplegando cientos de agentes de ICE en diversas ciudades.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional afirmó públicamente que el gobierno se encontraba en camino de romper récords históricos de deportaciones en el año fiscal en curso, ya que el programa del presidente ha "reactivado una agencia" que consideran había sido limitada en su función.

El ICE, según datos oficiales recientes, ha mantenido una alta tasa de remociones, superando las cifras máximas de la década.

Esta atmósfera de aplicación agresiva de la ley de inmigración hace importante que el público entienda las consecuencias de tales llamados a la colaboración ciudadana.

Indignación

Mientras la publicación recibía el fuerte respaldo de seguidores de la derecha, quienes incluso ofrecieron pagar el costo de las cervezas de la recompensa, una ola de indignación de otros comentaristas inundó el perfil del bar, con mensajes que criticaban el acto de "vender el alma" a cambio de alcohol.

El Old State Saloon no solo mantuvo su oferta a pesar de las reseñas negativas de una estrella, sino que respondió a las críticas con burla.

El local incluso lanzó una variante de la promoción: ofreció una cerveza gratis a cualquier persona indocumentada que se "auto-deportara" antes de la llegada de ICE.

El debate evidenció cómo la política migratoria polariza profundamente al país, llevando la retórica antiinmigrante desde los foros políticos hasta los pequeños negocios locales.

