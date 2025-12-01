Inversores latinos eligen Florida: demandan exclusividad en estas zonas clave

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario residencial de Miami, Florida, sigue avanzando con fuerza y energía, gracias a un constante y creciente flujo de compradores latinoamericanos que buscan diversificar su patrimonio y asegurar activos en dólares.

Los expertos del sector aseguran que esta llegada de capital extranjero no solo mantiene, sino que también impulsa aún más el dinamismo del mercado en el sur de Florida.

La fuga de capitales y la búsqueda de un refugio seguro son temas candentes en la actualidad

La inestabilidad económica y política en varios países de América Latina es el principal motor detrás de esta tendencia.

Inversionistas de Colombia, México y Argentina están a la cabeza de estas transacciones.

De hecho, los latinoamericanos constituyen el 86% de los compradores extranjeros de viviendas nuevas en el sur de Florida, según un informe de la Asociación de Realtors de Miami, reseñan Diario Libre y EFE.

Estos inversores buscan la estabilidad macroeconómica y jurídica que Estados Unidos ofrece, viendo a Miami como un refugio seguro para proteger su patrimonio.

Alicia Cervera, socia gerente de Cervera Real Estate, comentó que los inversores confían en la solidez de los activos en dólares y en la firmeza de los derechos de propiedad, tal como se reportó en CILA en agosto de 2025.

El inversor latino se inclina por lo nuevo y exclusivo

Los datos muestran que los compradores internacionales no solo están comprando más, sino que también están gastando más.

El precio promedio de venta para estos compradores se sitúa en $600.000, lo que representa un 15% más que el promedio de los compradores locales, destacando así su preferencia por propiedades de alta gama y de nueva construcción, según BAI Capital.

Países como México, aunque no lideran en el volumen total de transacciones, sí encabezan la lista en cuanto al valor de adquisición promedio, comprando unidades a un precio medio de $625,000 dólares, según datos de Miami Realtors, reportados por Obras Expansión.

Además, un 64% de las propiedades adquiridas por latinoamericanos se destina a fines de inversión (ya sea para alquiler o reventa futura), lo que refuerza el atractivo de Miami como una fuente de ingresos pasivos.

¿Cuáles son las áreas de Miami más deseadas por los inversores latinos?

Brickell, Aventura y Coconut Grove siguen siendo las áreas más deseadas, ofreciendo un alto retorno de inversión, buena conectividad y un estilo de vida lujoso.

La tendencia no parece estar desacelerándose, y la sólida demanda estructural, impulsada por más de 1,350 nuevos residentes diarios en Florida, sigue creando un entorno de alta rentabilidad y apreciación para el capital latinoamericano, de acuerdo con un análisis de InfoNegocios y Forbes Argentina.

