Operativos sorpresa de ICE sacuden a inmigrantes: ¿Qué revelan los reportes?

Suscríbete a nuestros canales

Las detenciones ICE marcan un escenario cada vez más crítico en Estados Unidos, donde la agencia federal alcanzó cifras históricas de personas bajo custodia y un giro radical en sus prioridades operativas.

Desde el arranque del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero, el número de migrantes arrestados sin récord criminal se disparó más de un 2,000%, según datos oficiales del propio gobierno.

El fenómeno reconfigura el mapa migratorio y eleva la presión sobre comunidades enteras que ahora temen detenciones inesperadas incluso sin historial delictivo.

Aumentan los arrestos sin cargos ni condenas

Las cifras publicadas a mediados de noviembre muestran que ICE mantiene 65,135 personas detenidas, el nivel más alto desde la creación de la agencia en 2003.

Lo más relevante es el origen de ese crecimiento: casi la mitad de los detenidos (48%) —unas 30,986 personas— no tiene ninguna acusación o condena penal. Su única falta es una violación civil a la ley migratoria, es decir, permanecer en el país sin autorización.

El resto del total se divide en dos grupos: 26% tiene condenas penales y 26% enfrenta cargos pendientes, según el reporte.

Por primera vez, ICE detiene a más migrantes sin antecedentes criminales que con condenas, una inversión de tendencia que expertos atribuyen a la reactivación de las llamadas “detenciones colaterales”.

Esta práctica autoriza a los agentes a arrestar a cualquier persona sin estatus legal que encuentren durante una operación, incluso si no era el objetivo original.

En la práctica, esto significa que personas que acompañan a un familiar, viven en una casa cercana o simplemente pasan por el lugar pueden terminar detenidas aunque no exista ninguna orden dirigida hacia ellas.

Crecen los temores y la urgencia de asesoría migratoria

Para organizaciones de derechos civiles y abogados migratorios, la nueva oleada de detenciones ICE compromete la estabilidad de familias enteras y evidencia un enfoque centrado en la deportación masiva, sin medir arraigo, aportes laborales o vínculos comunitarios.

Señalan que la mayoría de estas personas no representa riesgo para la seguridad pública, pero sí enfrenta procesos acelerados que podrían derivar en expulsiones inmediatas.

Abogados recomiendan a los migrantes conocer sus derechos, evitar abrir la puerta sin orden judicial firmada, ejercer su derecho a permanecer en silencio y buscar asesoría legal confiable lo antes posible.

En el clima actual, insisten, contar con un plan familiar y documentos esenciales a mano se volvió indispensable.

Las cifras confirman que el panorama migratorio vive una transformación profunda. En un contexto donde las detenciones ICE ya no distinguen entre trayectoria, récord criminal o aportes a la comunidad, miles de familias podrían enfrentar semanas críticas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube