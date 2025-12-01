"Durará mucho tiempo": Trump dice que su gobierno mantendrá suspendidas las decisiones de asilo en EEUU: conoce la razón

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que su gobierno mantendrá suspendidas las decisiones sobre solicitudes de asilo por un período prolongado. Durante declaraciones a periodistas el 30 de noviembre de 2025 en Florida, el mandatario indicó que no contempla un límite temporal específico para esta medida.

Esta política surge como respuesta a evaluaciones de seguridad que identifican vulnerabilidades en los actuales protocolos de admisión migratoria, lo que obliga a una revisión profunda antes de retomar operaciones normales.

Para implementar estos cambios, diversas agencias federales han iniciado la coordinación de revisiones exhaustivas sobre las solicitudes pendientes, que superan el millón de casos acumulados por años de sobrecarga administrativa.

Esto implica un esfuerzo conjunto entre dependencias como el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, con participación de gobiernos estatales y locales que despliegan recursos adicionales para reforzar la seguridad interna en fronteras y centros de procesamiento.

Acciones de autoridades clave

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), emitió la orden directa para congelar todas las decisiones de asilo, exigiendo requisitos máximos a cada solicitante antes de cualquier resolución. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional vinculó esta pausa a las restricciones de viaje ya vigentes para 19 países, una lista que genera impacto directo en más de 1.4 millones de procesos en espera.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, suspendió la emisión de visas para titulares de pasaportes afganos, argumentando que la prioridad absoluta recae en la protección de la nación frente a amenazas identificadas.

Detalles del incidente que causó este cambio

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y originario de Afganistán, ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenida. Este programa reasentó a colaboradores afganos con fuerzas estadounidenses tras la retirada militar de Kabul. Colaboró ​​en unidades antiterroristas en Kandahar, vinculadas a la CIA, y residió en Bellingham, Washington.

El 26 de noviembre de 2025, Lakanwal condujo 42 horas hasta Washington DC y esperó cerca de la estación Farragut West, a 500 metros de la Casa Blanca. Abrió fuego contra una patrulla de la Guardia Nacional con un revólver Smith & Wesson .357.​​

Sarah Beckstrom, de 20 años y de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, recibió impactos en el pecho y la cabeza; falleció el 27 de noviembre. Andrew Wolfe, de 24 años, resultó herido y permanece en estado crítico. Un tercer guardia respondió con disparos y detuvo a Lakanwal, herido y arrestado

La suspensión detiene trámites de asilo en dos vías principales: afirmativa y defensiva. También incluye chequeos a programas como Visa de Inmigrante Especial para afganos y reunificaciones familiares. Las políticas pasadas de 2017 y 2025 establecen la base para estas pausas por motivos de seguridad.

El asilo afirmativo permite solicitudes voluntarias ante USCIS sin orden de deportación. Requiere formulario I-589 en un año de llegada, datos biométricos y entrevista con oficial para probar temor creíble de persecución por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. Si se niega, pasa a corte de inmigración.

