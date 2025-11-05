Cambio en el trámite de asilo en EEUU: Jueces exigen un nuevo requisito durante la audiencia en tribunales

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva tendencia está marcando la pauta en los tribunales de inmigración a nivel nacional. Los jueces están solicitando a los solicitantes de asilo demuestren los esfuerzos que realizaron para obtener evidencia corroborativa.

Este cambio en la adjudicación de casos genera un nuevo desafío legal para miles de migrantes que buscan protección en Estados Unidos (EEUU). La medida busca documentar las dificultades que enfrentaron los solicitantes para reunir sus pruebas o evidencia.

¿Qué tipo de evidencia o esfuerzo se solicitan ahora?

La nueva exigencia va más allá de presentar la evidencia directa de persecución. Los jueces están pidiendo, por ejemplo, capturas de pantalla de conversaciones en las que un testigo se negó a enviar una declaración jurada. La negativa debe estar motivada por el temor a represalias en el país de origen.

También se están solicitando declaraciones juradas de familiares y amigos en dónde expliquen por qué el solicitante no pudo obtener ciertos documentos. Un ejemplo claro es la dificultad para conseguir registros médicos de lesiones ocurridas hace tiempo atrás.

¿Cómo afecta esta nueva tendencia a los solicitantes de asilo?

Según el abogado John R. De La Vega, P.A., la nueva era en la adjudicación de casos de asilo plantea grandes retos. Los abogados entienden los desafíos que enfrentan los clientes al reunir evidencia, especialmente cuando huyeron de su país por la persecución.

La necesidad de documentar el esfuerzo y no solo el resultado de la búsqueda de pruebas obliga a desarrollar nuevas estrategias legales. La implementación de estos cambios obedece a las constantes modificaciones que, según el abogado, esta administración realiza.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube