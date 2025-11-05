Choque Ideológico: Gobernador de Texas lanza una amenaza a los que se muden desde Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado cercano de Donald Trump, ha generado un intenso debate con una polémica declaración. El comentario, publicado en su cuenta oficial de X, llega en un clima político tenso por las elecciones en Nueva York.

La amenaza del gobernador de Texas se lanzó en un momento de fuerte polarización. Abbott escribió textualmente: “Después de que las urnas cierren, Texas impondrá un arancel del 100 % a las personas que se muden desde Nueva York”.

¿Cuál es el "castigo" que impondría Texas a los neoyorquinos?

El "castigo" propuesto por Abbott es un "arancel del 100%" a quienes decidan establecer su residencia en Texas. Aunque el gobernador no aclaró si su mensaje debía tomarse literalmente o como una provocación política, sus palabras generaron un fuerte debate.

El gobernador no ofreció detalles sobre cómo se implementaría tal gravamen ni precisó si se trataría de una medida legal o administrativa. El mensaje fue interpretado por sus afines como un ataque contra la “exportación de políticas progresistas”.

¿Por qué la amenaza se centra en Nueva York?

La publicación ocurre justo cuando las elecciones municipales de Nueva York han acaparado la atención nacional. El candidato demócrata Zohran Mamdani, un socialista de origen ugandés, lidera las encuestas tras vencer en las primarias.

Su ascenso ha sido interpretado por figuras republicanas como un símbolo del “avance del progresismo radical” en las grandes ciudades. Líderes demócratas calificaron el anuncio de Abbott como un “acto de hostilidad política”.

¿Texas es un destino clave para la migración interna?

Sí. Según la Oficina del Censo, Texas es actualmente el estado con mayor migración interna neta del país. Durante 2024, unas 612.000 personas se mudaron al estado, atraídas por el crecimiento económico y el bajo costo de vida.

Los datos oficiales de 2023 ya mostraban que California, Nueva York y Florida fueron los principales estados que enviaron nuevos residentes a Texas. Para muchos analistas, el mensaje de Abbott es un gesto político dirigido a su base republicana.

