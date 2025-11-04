Los Ángeles levanta restricciones en playas icónicas: Malibú y Santa Mónica recuperan su brillo, pero advierten un riesgo oculto

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunció que la Laguna de Malibú en Surfrider Beach y el Muelle de Santa Mónica en Santa Mónica ya están fuera de la alerta sanitaria, tras confirmarse que los niveles de calidad del agua volvieron a cumplir con los estándares estatales.

Los resultados más recientes de las muestras tomadas en ambas zonas indican que el agua es segura para nadar, surfear y realizar actividades recreativas, luego de haber estado bajo restricción por presencia de bacterias que superaban los límites permitidos.

Autoridades piden mantenerse atentos ante cambios en las condiciones

Aunque estas playas ya fueron autorizadas nuevamente para el uso público, el Departamento de Salud Pública advirtió que la situación podría variar rápidamente debido a las lluvias, las mareas y los posibles vertidos que afectan la costa del Condado de Los Ángeles.

Por ello, se recomienda que los visitantes consulten el estado actualizado de las playas antes de acudir. La información grabada está disponible las 24 horas del día en la línea directa del condado: 1-800-525-5662, donde se ofrece el reporte más reciente de las zonas costeras afectadas.

Asimismo, el mapa de las playas monitoreadas y los comunicados oficiales pueden consultarse en línea a través del portal: publichealth.lacounty.gov/beach.

Qué hacer ante síntomas o irregularidades

Las autoridades instaron a los bañistas a reportar cualquier síntoma de irritación cutánea, gastrointestinal o respiratoria tras haber estado en contacto con el agua, llamando al (626) 430-5360.

El monitoreo de la calidad del agua continuará de manera constante en todo el condado, con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir futuros brotes de contaminación.

