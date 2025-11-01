Los síntomas que pueden avisarte que el calor extremo afecta tu cuerpo en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles instó a los residentes a tomar precauciones ante las altas temperaturas que afectan a la región.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, como agotamiento, calambres y golpe de calor, que pueden poner en peligro la vida si no se atienden a tiempo.

El organismo recordó que el golpe de calor se manifiesta con síntomas como fiebre superior a 39 °C, mareos, náuseas, dolor de cabeza, desmayo, confusión, pulso acelerado y piel roja o húmeda. En estos casos, se debe llamar de inmediato al 911.

Riesgo elevado para grupos vulnerables

El director de salud del condado, Dr. Muntu Davis, advirtió que el calor causa más muertes anuales en Estados Unidos que las inundaciones, tormentas o rayos.

Señaló que los adultos mayores, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y atletas son los más expuestos durante las olas de calor.

“Si alguien presenta mareos, taquicardia o desmayos, busque atención médica sin demora”, enfatizó Davis.

Además, pidió estar atentos a mascotas y vecinos que vivan solos, y recomendó evitar actividades físicas intensas bajo el sol.

Dónde consultar el nivel de riesgo y centros de enfriamiento

El condado recordó que los residentes pueden consultar el nivel de HeatRisk del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para conocer el grado de peligro según su ciudad, ingresando en ready.lacounty.gov/heat.

También se habilitaron centros de refrigeración gratuitos, parques acuáticos y piscinas comunitarias para quienes no cuenten con aire acondicionado.

Para información sobre servicios, emergencias y ubicación de centros cercanos, los residentes pueden llamar al 211, disponible las 24 horas, o visitar 211la.org.

