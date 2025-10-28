Los Ángeles lanza transporte gratuito por elecciones: dónde y cómo acceder sin pagar un centavo

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles ofrecerá transporte gratis durante el día de las elecciones del martes 4 de noviembre, con el objetivo de facilitar que los votantes lleguen sin contratiempos a los centros electorales y participen en la decisión sobre la Proposición 50, una medida que busca rediseñar los distritos electorales en California.

El Metro de Los Ángeles anunció que todos los viajes en autobuses, trenes, bicicletas compartidas y el servicio Metro Micro serán completamente gratuitos desde las 4:00 a.m. del martes hasta las 3:00 a.m. del miércoles 5 de noviembre.

La medida busca eliminar las barreras económicas para votar y reducir el tráfico en uno de los días más importantes del calendario político estatal.

Qué incluye el transporte gratis y cómo aprovecharlo

Los residentes del condado de Los Ángeles podrán acceder a todos los servicios de Metro sin pagar pasaje, incluyendo:

Autobuses y trenes Metro: disponibles durante todo el día sin necesidad de tarjeta TAP ni boleto.

Metro Bike Share: ofrece viajes gratuitos de 30 minutos . Para aplicar, los usuarios deben seleccionar la opción “1-Ride” en el quiosco, la app o el sitio web de Metro Bike Share e ingresar el código “110425” al finalizar la compra. Este código puede usarse varias veces durante el día, aunque se requiere una tarjeta de crédito o débito para completar el proceso.

Bicicletas eléctricas de Metro: no tienen costo base, pero se cobrará $1.75 por cada media hora adicional después de los primeros 30 minutos gratuitos.

Metro Micro: el sistema de transporte compartido en ocho zonas del condado también será gratis al ingresar el código “Vote 25” al reservar en la app, en línea o llamando al 323-466-3876 (opción 5). Este cupón estará disponible solo el día de las elecciones.

Metro explicó que la iniciativa tiene como meta “facilitar el acceso a las urnas, ahorrar gasolina y reducir el estrés del tráfico y el estacionamiento”, incentivando la participación electoral entre los votantes angelinos.

Centros de votación y urnas en estaciones de Metro

Además del transporte gratuito, Metro Los Ángeles se asoció con la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles para instalar urnas seguras en varias estaciones estratégicas donde los electores podrán entregar sus boletas por correo o votar directamente.

Las urnas estarán disponibles en:

Union Station (portal este)

El Monte Bus Transit Center

Harbor Gateway Transit Center

Harbor Freeway C Line (área de estacionamiento)

Hollywood/Western B Line

Norwalk C Line

Pomona North A Line

Westlake/MacArthur Park (líneas B y D)

Wilshire/Vermont (líneas B y D)

Asimismo, la sede de Metro en Union Station contará con un centro de votación abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

De esta forma, Los Ángeles se convierte en una de las pocas ciudades del país en ofrecer transporte público gratuito y accesible para garantizar que cada voto cuente en una jornada electoral clave para el futuro de California.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube