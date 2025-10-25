Día de Muertos en Los Ángeles: siete eventos gratuitos a los que puedes llegar en Metro

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, los altares, flores de cempasúchil y el colorido arte mexicano transforman las calles angelinas para rendir homenaje a quienes partieron.

En el marco del Día de Muertos, el sistema Metro facilita la conexión de la comunidad con esta tradición ancestral mediante una serie de actividades gratuitas que combinan arte, música y memoria.

La información fue recopilada del portal web de La Opinión, donde se detallan las actividades impulsadas por distintas organizaciones culturales con acceso a través de la red de transporte público.

Tradición viva en parques y plazas

El Gloria Molina Grand Park será uno de los puntos más emblemáticos de la conmemoración, con una exposición de altares del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre, abierta de 8:00 am a 9:00 pm.

Su inauguración tendrá lugar el sábado 25 de octubre, entre las 11:00 am y 4:00 pm, con presentaciones del Mariachi Las Catrinas y el Ballet Folklórico.

Para cerrar, el domingo 2 de noviembre, se presentarán Lupita Infante y Boleros with Attitude de 3:00 pm a 7:00 pm

Ubicación: 200 N Grand Ave, Los Ángeles, CA 90012.

Llega en Metro: Líneas B/D (Civic St./Grand Park) o Líneas A/E (Historic Broadway).

También destaca la Calle Olvera, donde durante casi cuatro décadas se ha celebrado con altares, procesiones y teatro. Este año la exhibición estará disponible del 25 de octubre al 2 de noviembre (10:00 am–9:00 pm), con presentaciones teatrales cada tarde a las 6:00 pm

Ubicación: 5–11 Olvera St., Los Ángeles, CA 90012.

Acceso en Metro: Líneas B/D/A/J hasta Union Station.

Celebración en la costa y el valle

En el Muelle de Santa Mónica, el tradicional carrusel estará decorado con papel picado, cempasúchil y luces, acompañado de música de mariachi y baile folclórico. Las actividades se desarrollarán el 1 y 2 de noviembre, de 3:00 pm a 10:00 pm, en 1624

Ocean Front Walk, Santa Mónica, CA 90401.

El recorrido puede hacerse tomando la Línea E del Metro hasta el centro de Santa Mónica.

Entre tanto, el Festival de Canoga Park se celebrará el domingo 2 de noviembre, de 10:00 am a 5:00 pm, sobre Sherman Way (entre Canoga Ave. y Topanga Canyon Blvd), con concursos de catrinas, exhibiciones de autos clásicos y música en vivo.

Para llegar, el camino más directo es la Línea G (naranja) o el autobús 162 hasta Sherman Way/Owensmouth.

Comunidades del Este y Sur del condado

El Este de Los Ángeles reunirá a cientos de personas en el Parque del Centro Cívico, el sábado 1 de noviembre, de 3:00 pm a 8:00 pm, precedido por una procesión comunitaria de 2:00 pm a 3:00 pm

Dirección: 4801 E 3rd St., Los Ángeles, CA 90022.

Llega por Línea E hasta el Centro Cívico del Este de LA

Por su parte, el barrio costero de San Pedro celebrará el domingo 26 de octubre, de 3:00 pm a 9:30 pm, en 398 West 6th Street, San Pedro, CA 90731, con presentaciones musicales, mercado artesanal y una exposición de altares.

Puede accederse tomando la Línea J (Plateada) 950 hasta Pacific/7th.

Fechas y horarios en lista

Gran Parque Gloria Molina Fechas: 25 oct – 2 nov Inauguración: 25 oct, 11:00 am – 4:00 pm Exposición: 8:00 am – 9:00 pm Cierre: 2 nov, 15:00 – 19:00

Calle Olvera Fechas: 25 oct – 2 nov Altares: 10:00 am – 9:00 pm Teatro: 6:00 pm

Muelle de Santa Mónica Fechas: 1 y 2 nov Horario: 15:00 – 22:00

Parque Centro Cívico Este LA Fecha: 1 nov Horario: 3:00 pm – 8:00 pm Procesión: 14:00 – 15:00

Festival del Parque Canoga Fecha: 2 nov Horario: 10:00 am – 5:00 pm

Festival de San Pedro Fecha: 26 oct Horario: 3:00 pm – 9:30 pm



