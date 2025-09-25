La temporada de Halloween en Los Ángeles: conozca la agenda de eventos para toda la familia

Suscríbete a nuestros canales

La agenda en Los Ángeles del 25 de septiembre al 1 de octubre incluye eventos de Halloween y otras actividades culturales con diferentes horarios y costos.

Eventos destacados de la temporada de Halloween en Los Ángeles

Los parques temáticos de la ciudad ya están ambientados para la temporada de Halloween, con diversas opciones para todos los públicos. Esta es la agenda:

Fright Fest en Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia): Laberintos de miedo, espectáculos en vivo y comida temática. Boletos desde $65.

Brick-or-Treat en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad): Fiesta con duendes, fantasmas, shows y dulces. Boletos desde $69.

Magia de Jack O'Lanterns en el Jardín Botánico de la Costa Sur (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates): Sendero con millas de calabazas talladas. Boletos desde $25.

Haunted Hayride en Griffith Park (4730 Crystal Springs Dr., Los Ángeles): Atracciones temáticas y espectáculos en vivo. Boletos desde $50.

Dark Harbor en Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach): Laberintos y eventos de Halloween en el barco histórico. Boletos desde $53.

Halloween en Kidspace Children's Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). Desfiles, triciclos por casa encantada y talleres. Boletos desde $14.

Eventos culturales y conciertos en Los Ángeles

Además de las actividades de Halloween, Los Angeles es el escenario de espectaculos culturales y musicales. La agenda es la siguiente:

Feria del Libro en Español "éaLA" en LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Ángeles). Jueves a sábado de 10 am a 5 pm; domingo de 11 am a 5 pm. El evento contará con la presencia de reconocidos autores hispanos Entrada gratuita.

Concierto de Yuri en el teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood). 8 pm. Boletos desde $81.

Tributo a los grandes del Mariachi en teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Ángeles). 19:30 horas: Evento con Mariachi Tierra Mía y ballet folklórico. Boletos agotados.

Muestra artística "Echoes" de Vanessa Wallace-Gonzales en galería 839 (839 N. Cherokee Ave., Los Ángeles). Abierta hasta el 18 de octubre. Entrada gratuita.

​​​​​​​Esta programación cubre actividades para todas las edades y gustos, con opciones gratuitas o pagas, disponibles en diferentes horarios durante esta semana en Los Ángeles.

