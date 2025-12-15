Inclusión de atletas transgénero en el tenis: esto opina Aryna Sabalenka

Suscríbete a nuestros canales

Aryna Sabalenka, la tenista que cerrará su segundo año consecutivo como la número uno del mundo, ha encendido el debate deportivo.

La bielorrusa cuestionó la participación de atletas transgénero en las competiciones femeninas, calificando la situación como injusta.

Sus declaraciones se produjeron antes de la esperada Batalla de los Sexos, el duelo que la enfrentará al australiano Nick Kyrgios el próximo 28 de diciembre en Dubai.

Postura firme contra la ventaja biológica

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, la oriunda de Misnk, de 27 años, adoptó una postura contundente y sin reservas.

Sabalenka declaró que, aunque "no tengo nada en contra de ellas", siente que las atletas transgénero "todavía tienen una ventaja enorme sobre las mujeres".

La campeona del US Open 2025 enfatizó que "No es justo para nosotras enfrentar a alguien que, biológicamente, nació hombre".

Sabalenka subrayó el esfuerzo de las tenistas: "Tenemos que trabajar toda nuestra vida entera para alcanzar los límites, para después jugar contra un varón de nacimiento, que es mucho más fuerte". Concluyó de manera categórica: "No estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte".

A su lado, Nick Kyrgios, quien será su rival en el duelo mixto, se mostró de acuerdo con las declaraciones de su colega.

Confianza y reto histórico con Kyrgios

Dejando de lado la polémica, Sabalenka se mostró muy confiada de cara al enfrentamiento contra Kyrgios. La tenista bielorrusa expresó su motivación: "Me gusta retarme a mí misma y jugar contra un deportista masculino, contra Nick, es un gran desafío".

Sabalenka prometió una victoria, afirmando que "Será un partido de alto nivel en el que le voy a dar una paliza, eso cien por ciento". Añadió que solo puede ganar: "Yo sólo puedo salir ganando, tengo muchísimas ganas”.

Por su parte, Kyrgios reconoció el nivel de su rival, señalando que Sabalenka "es una tenista muy peligrosa para muchos hombres del top 100". El australiano admitió que "necesitaré darlo todo para vencer" y que "Aryna está capacitada para ganarme”.

El duelo se jugará en Dubai el 28 de diciembre, reviviendo la tradición de la Batalla de los Sexos, cuyo antecedente más notable fue la victoria de Billie Jean King sobre Bobby Riggs en 1973.

