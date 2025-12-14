Jannik Sinner se impone a Djokovic y Alcaraz: favorito del público de ATP

Suscríbete a nuestros canales

Jannik Sinner ha demostrado que su dominio no se limita únicamente a las canchas de tenis. El jugador italiano, que finalizó la temporada 2025 como el N.º 2 del mundo, ha construido un vínculo especial con los aficionados globales que se traduce en un triunfo recurrente en las votaciones anuales de la ATP.

Sinner, conocido como "El Zorro", se llevó el premio al Jugador Favorito del Público de la ATP por tercera vez consecutiva, superando en la votación a figuras de alto perfil como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

El secreto del perfil bajo

La victoria de Sinner en esta categoría resulta llamativa, ya que no se le considera un jugador con el carisma exuberante que sí pueden proyectar otros competidores. Sin embargo, parece ser precisamente este perfil bajo y su aparente humildad, combinados con una habilidad tenística increíble, lo que conecta profundamente con la base de fanáticos.

Tras el anuncio en redes sociales, el tenista de San Candido respondió con un mensaje de agradecimiento acompañado de dos corazones.A la vez, ATP subió un video del italiano agradeciendo el apoyo de los fanáticos del tenis.

Una temporada monumental en la cancha

Los logros deportivos de Sinner en 2025 consolidaron su estatus como uno de los mejores del mundo. El italiano se proclamó campeón en seis ocasiones, levantando títulos en grandes eventos:

Australian Open

Wimbledon

ATP Nitto Finals

Masters 1000 de París

ATP 500 de Pekín

ATP 250 de Viena

A pesar de su éxito, Sinner tuvo que conformarse con ser subcampeón en cuatro torneos importantes (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open), en todos los casos cayendo en la final precisamente ante su gran rival, Carlos Alcaraz.

Sorprendentemente, la popularidad de Sinner no se tradujo en una victoria en su país natal. El premio al Mejor Deportista Italiano del Año le fue arrebatado por Lorenzo Musetti, un hecho que resultó sorpresivo considerando que Musetti no levantó ningún título en la temporada 2025, siendo sus mayores éxitos alcanzar algunas finales de Masters y ATP 250.

