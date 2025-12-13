"Xabi, quédate": los cánticos de la afición del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Camp Nou fue escenario de una doble celebración durante el reciente encuentro del FC Barcelona contra Osasuna. Además del gol anotado por Raphinha, la grada encontró una excusa para festejar a costa de su máximo rival.

La afición culé revivió un cántico que se había hecho viral anteriormente en el Bernabéu, pero dándole un sentido totalmente inverso y burlón.

El cántico irónico

El estadio azulgrana coreó de manera irónica el mensaje "Xabi, quédate". Según el reporte, este cántico no fue "casual ni espontáneo", sino una "mofa perfectamente alineada" con el contexto actual del Real Madrid.

El mensaje iba dirigido directamente al eterno rival, aprovechando el clima de dudas que se ha instalado en el club blanco.

La crisis de Xabi Alonso en el Madrid

La ironía del Camp Nou se basa en la primera gran crisis que atraviesa el equipo de Xabi Alonso. La racha reciente del Real Madrid muestra que solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos. Más allá de los resultados, lo que inquieta al entorno es la sensación de bloqueo en el juego.

Este escenario ha colocado al entrenador en el centro de las críticas, donde la presión por la exigencia del club blanco no concede treguas.

