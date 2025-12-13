Tiroteo en universidad de EEUU deja dos muertos y varios heridos: autoridades buscan al responsable

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, la Universidad de Brown informó de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con Noticias Telemundo, las autoridades informaron que dos personas murieron y ocho se encuentran hospitalizadas con heridas críticas pero en estado estable.

Por su parte, la universidad indicó el siguiente mensaje a las 6:05 de la tarde: "Lamentamos profundamente informar de que hemos confirmado que hay varias víctimas de disparos, pero aún no disponemos de información sobre su estado de salud que podamos compartir. Han sido trasladadas a hospitales locales".

Pese a reportes anteriores de la universidad y del mismo presidente Donald Trump, no se han producido arrestos y la investigación sigue activa.

Ante esto, Agentes federales del FBI y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están participando también en el despliegue con la policía local, para dar con el responsable de este tiroteo.

Pronunciamientos anteritores

La primera alerta de estas situación fue enviada cerca de las 17.00 hora local (22.00 GMT).

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentran en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos, refiere EFE.

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

Porteriormente, aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y desmintió la captura.



"La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.

Tiempo después, el presidente Donald Trump había informado sobre la detención del sospechoso, pero luego de unos segundos recticó afirmando que el responsable "no se encuentra detenido".

"La policía de la Universidad Brown se desdijo de su declaración anterior: el sospechoso NO está detenido", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.