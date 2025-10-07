Experiencias de Halloween que no te puedes perder en EEUU: el ranking de los mejores lugares y eventos a visitar

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), con la llegada de octubre, residentes y visitantes esperan una celebración que emociona a muchos año tras año, no se trata solo del icónico “dulce o truco” o de las tradicionales calabazas talladas, sino de una gran diversidad de rarezas y opciones para divertirse y asustarse.

Estamos hablando de Halloween, mejor conocida como la “Noche de las Brujas”, la cual se celebra cada 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos (All Saints' Day).

Halloween es un evento masivo que, aunque tiene su punto culminante en la noche del 31 de octubre, se extiende a lo largo de todo el mes, a lo que se le conoce como la "Spooky Season".

Esta celebración, la cual tiene raíces ancestrales celtas (como la fiesta de Samhain) y cristianas, ha evolucionado hacia una celebración festiva y secular, centrada en lo sobrenatural, el terror, la diversión y la comunidad.

Ahora es el momento propicio para que las personas conozcan y seleccionen entre las opciones más populares que le permitan disfrutar la mejor experiencia fantasmal o embrujada.

En este sentido, el reconocido portal de rankings USA TODAY 10BEST ha realizado una serie de listas top sobre una serie de eventos típicos que suelen realizarse en EEUU en esta particular época festivas.

Los mejores eventos a los que asistir:

En esta temporada, los parques temáticos de todo el país organizan eventos macabros, les recomendamos los mejores calificados.

Top 5:

Quinto lugar: Harvest Festival at Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee.

Cuarto lugar: Howl-O-Scream at SeaWorld Orlando, en Florida.

Tercer lugar: Castle Dark at Castle Park, en Riverside, California.

Segundo lugar: Happy Halloween Weekends at Holiday World & Splashin' Safari, en Santa Claus, Indiana.

Primer lugar: Hallo-Fun at Knoebels, en Elysburg, Pennsylvania:

Señalan que Los fines de semana de octubre, Knoebels Amusement Resort -en el centro de Pensilvania- se transforma en Hallo-Fun, un parque infantil de Halloween para todas las edades.

Los visitantes pueden encontrar golosinas, juegos, atracciones y una gran variedad de alimentos con sabor a calabaza y estaciones de manualidades de otoño.

Las mejores casas embrujadas y otras atracciones

Estos son los lugares más recomendados para una experiencia embrujada en vivo y directo.

Top 5:

Quinto lugar: Columbia City Haunted Jail, en Columbia City, Indiana.

Cuarto lugar: Sir Henry’s Haunted Trail, en Plant City, Florida.

Tercer lugar: Reaper's Revenge, en Scranton, Pennsylvania.

Segundo lugar: Headless Horseman Hayrides and Haunted Attractions, en Ulster Park, New York.

Primer Lugar: Cutting Edge Haunted House, en Fort Worth, Texas:

Se perfila como más que una casa embrujada: el entretenimiento comienza en el momento en que los huéspedes ingresan al estacionamiento.

Ubicada en un área histórica de Fort Worth, Texas, conocida como "Hell's Half Acre", esta planta empacadora de carne abandonada de 100 años lleva a los visitantes a una experiencia embrujada de 55 minutos con sus pasillos sinuosos y múltiples historias de actores en vivo y efectos especiales.

Los mejores tours de fantasmas

Recorridos que brindan emociones y escalofríos junto con fascinantes conocimientos sobre el pasado, rumores sobre apariciones y unas que otras verdades espeluznantes.

Top 5:

Quinto lugar: Black Cat Tours, en Salem, Massachusetts.

Cuarto lugar: Sisters Grimm Ghost Tours, en San Antonio, Texas.

Tercer lugar: The Queen Mary, en Long Beach, California

Segundo lugar: Providence Ghost Tour, en Providence, Rhode Island.

Primer lugar: Mysteries of Hawaii, en Honolulu, Hawái:

Esta destaca por ser la única compañía de tours de fantasmas de propiedad nativa de Hawái en el estado.

Ofrecen una serie de recorridos a pie en Oahu, incluido un recorrido por los fantasmas del viejo Honolulu y los recorridos por las marchas nocturnas de Waikiki y Honolulu.

Estas experiencias guiadas son tan educativas como divertidas y ofrecen un vistazo especial a la historia embrujada de la isla.

Los mejores destinos embrujados que visitar

Indican que EEUU está plagado de lugares que están “embrujados”, cada uno con sus propias historias de fantasmas y sucesos espectrales, listos para que los visitantes los experimenten de primera mano y salgan con sus propias historias.

Top 5:

Quinto lugar: Randolph County Asylum, en Winchester, Indiana.

Cuarto lugar: The Grove, en Jefferson, Texas.

Tercer lugar: Yuma Territorial Prison State Historic Park, en Yuma, Arizona.

Segundo lugar: The Queen Mary, en Long Beach, California

Primer Lugar: Zak Bagans' The Haunted Museum, en Las Vegas, Nevada:

Se trata de una propiedad que fue construida en 1938, y se cree que el edificio en sí, no solo su contenido, está embrujado.

The Haunted Museum de Zak Bagans exhibe coleccionables originales de destinos embrujados de los EEUU.

Los asistentes pueden explora más de 30 habitaciones llenas de artefactos y mantente atento a los espíritus que deambulan por los pasillos.

Los mejores hoteles embrujados de EEUU

Los visitantes fanáticos de Halloween pueden disfrutar de alojamientos entretenidos que pueden hacerle pasar una noche de espanto.

Top 5:

Quinto lugar: The Alaskan Hotel & Bar, en Juneau, Alaska.

Cuarto lugar: Farnsworth House Inn, en Gettysburg, Pennsylvania.

Tercer lugar: The Queen Mary, en Long Beach, California.

Segundo Lugar: Crescent Hotel & Spa, en Eureka Springs, Arkansas.

Primer lugar: Fainting Goat Island Inn, en Nichols, Nueva York:

Este es un antiguo hotel ferroviario construido en la década de 1800, han informado de numerosos encuentros fantasmales, como ser despertados en la noche por voces, o ver a dos mujeres sentadas a tomar el té en la sala de desmayos.

Otros han informado haber escuchado pasos en una escalera que no existe o haber encontrado una silla del tamaño de un niño que de alguna manera se había movido al lado de la cama en la Sala Nubia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube