Consigue comida gratis en Florida: del 6 al 11 de agosto tendrás acceso a despensas en estas ubicaciones

Consigue comida gratis en Florida: del 6 al 11 de agosto tendrás acceso a despensas en estas ubicacionesEn Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados.
En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales del lunes 6 hasta el sábado 11 de octubre.
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.
Jornadas móviles hasta el 11 de octubre
Lunes 6 de octubre
- En POLK | Pilgrims Rest: En 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
- PASCO | YMCA Trinity: en 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
Martes 7 de octubre
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
- HARDEE | Cutting Edge Ministries: en 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 a 12:00 del mediodía.
- POLK | Frostproof Care Center: en 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843 (Detrás del edificio). De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
- PINELLAS | Bethany Christian Methodist Church: en 1325 Springdale St. Clearwater, FL 33755. De 3:00 a 4:30 pm.
Miércoles 8 de octubre
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
Jueves 9 de octubre
- HIGHLANDS | South Oak First Baptist: en 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
- POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: en 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.
- POLK | Church Service Center: en 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. de 1:00 a 3:00 de la tarde.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
- PASCO | King of Kings: en 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.
- HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: en 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 4:30 a 6:00 de la tarde.
Viernes 10 de octubre
- PASCO | Gulfview Grace Church: en 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.
- POLK | First Missionary Baptist Church: en 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.
- PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: en 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.
Sábado 11 de octubre
- MANATEE | Church of Christ: en 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.
- PINELLAS | Positive Impact: en 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.
- HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: en 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.
Despensas activas con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.
- Nueve jornadas hasta el 11 de septiembre:
Miércoles 8 de octubre:
- 9:00 am en Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez
- 10:00 am en Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson
Jueves 9 de octubre:
- 9:00 am en Miami-Be Strong International
Viernes 10 de octubre:
- 9:00 am en Miami-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM
Sábado 11 de octubre:
- 8:00 am en Lake Butler
- 9:00 am en Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church
- 9:00 am en Miramar-City of Miramar Parks & Recreation
- 9:00 am en Trenton-Gilchrist Prevention
- 10:00 am en Fort Lauderdale-South Promo
- 10:00 am en North Miami-MJD Wellness
