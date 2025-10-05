Inmigrantes pueden recibir hasta $5.000 en Los Ángeles: sepa hasta cuándo puede aplicar al Small Business Resiliency Fund

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), siguen mostrando su apoyo y acompañamiento a los inmigrantes que están sufriendo inconvenientes al verse afectados por los constantes operativos migratorios ordenados por la administración de Donald Trump.

Parte de este apoyo se manifiesta actualmente desde el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles (LA County Department of Economic Opportunity, DEO), por medio de un subsidio económico.

Estamos hablando del programa Small Business Resiliency Fund (SBRF), Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas, que ofrece hasta $5,000 en asistencia financiera para pequeños negocios de inmigrantes se han visto afectados.

Más específicamente, este fondo fue creado para ayudar a las pequeñas empresas del Condado de Los Ángeles que sufrieron dificultades económicas directamente relacionadas con acciones de aplicación de la ley de inmigración federal, como redadas o toques de queda, que comenzaron a principios de junio de 2025.

El subsidio, como se comentó, puede ser de hasta $5,000, si se trata de un negocio con local comercial o similar). Y de hasta $2.500, para contratistas independientes, vendedores ambulantes o negocios elegibles basados en el hogar.

El programa es administrado por el DEO en asociación con AidKit, que supervisa las solicitudes y la distribución de fondos.

Además, debe saber que los fondos se pueden utilizar para alquiler, nómina, reparaciones de equipos, reemplazo de inventario y gastos de recuperación.

Elegibilidad + Periodo de solicitud activo y fecha cierre

Para calificar, los negocios deben poder demostrar un impacto financiero que comenzó a partir del 6 de junio de 2025 debido a las acciones de inmigración, como:

- Impactos o escasez de mano de obra

- Cierre temporal y reducción de horarios

- Daños a la propiedad

- Pérdida de ingresos relacionada

Y debe cumplir con una serie de requisitos:

Ubicación: estar ubicados en el Condado de Los Ángeles y tener su sede en California antes del 1 de junio de 2025.

Ingresos: tener un ingreso bruto anual de $6 millones o menos en 2024.

Tamaño: emplear a 100 trabajadores o menos.

Tipo: ser un local comercial, contratista independiente, vendedor ambulante o negocio elegible basado en el hogar.

Propiedad: el solicitante debe ser el propietario mayoritario y el negocio debe haber sido su principal fuente de ingresos en 2024.

El negocio debe estar actualmente activo y operando, y estar en regla con las autoridades fiscales y de licencias locales, estatales y federales.

Todo esto debe estar demostrado con la debida documentación exigida: https://aidkit.my.canva.site/la-rez-required-docs-checklist.

Para más información sobre la elegibilidad, visite: LA Rez Required Docs Checklist.

La apertura de solicitudes dio inicio el 29 de septiembre de 2025 y la fecha límite para aplicar es el 31 de octubre de 2025 a las 5:00 PM (PST).

Detalles sobre la solicitud y el proceso de adjudicación

Puede realizar su solicitud desde el siguiente enlace: LAC Small Business Resiliency Fund.

Los solicitantes que tengan problemas técnicos o preguntas con el portal de solicitudes pueden comunicarse con el equipo de soporte de AidKit para obtener ayuda con la resolución de problemas al (213) 770-6148 o [email protected].

Las solicitudes elegibles serán revisadas y calificadas según criterios predeterminados. Si varios solicitantes reciben la misma puntuación, esos solicitantes serán ingresados en una lotería para desempatar.

Se espera que las notificaciones de adjudicación se envíen en noviembre y diciembre de 2025, tras el proceso de revisión y selección.

Tenga en cuenta que, debido a la limitación de fondos ($1.8 millones iniciales), los negocios que cumplan con los criterios pero no sean seleccionados en la ronda inicial serán colocados en una lista de espera y se les notificará si hay fondos adicionales disponibles.

