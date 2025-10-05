Desvíos de tráfico en Miami del 5 al 10 de octubre: atentos a labores de construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, una vez más, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas desde la noche de este domingo 5 hasta el viernes 10 de octubre, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

Además, no debe descartar que en la semana surjan nuevas alertas que no están reseñadas aquí, o cambios de las anunciadas previamente.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Cheque el mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Cierre de la rampa de la Calle NW 8 hacia la I-95 en dirección norte

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Rampa de la I-395 en dirección oeste al desvío de la I-95 en dirección norte:

Miércoles 8 de octubre: la rampa de la I-395 en dirección oeste a la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Acceda a la rampa de la I-95 en dirección sur

- Salga en SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B), luego gire a la izquierda en SW 8 Street

­- Ingrese a la rampa de la I-95 en dirección norte, luego continúe hacia el norte por la I-95

Chequee el mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-WB395NB95-Map.pdf.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 street y North Bayshore Drive en dirección sur:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 5:30 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Consulte el mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 entre las 22:00 y las 5:30 para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los cierres del viernes 3 y 10 de octubre se implementarán entre las 22:00 y las 10:00.

Los desvíos se indican a continuación y que se muestran este enlace.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Pueden continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE:

Del domingo 5 al viernes 10 de octubre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Además, tome en cuenta que:

Viernes 10 de octubre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 desde las 10 p.m. del viernes hasta las 10 a.m. del sábado.

Para colocar de forma segura la jaula de refuerzo de acero en el encofrado de una estructura de soporte del puente sobre la calzada.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Los conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur

- Pueden continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace.

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos se indican a continuación y se muestran este formulario: https://i395-miami.us5.list-manage.com/track/click?u=d81ac53549494eacf893c7223&id=ba46e15009&e=deab8664be.

