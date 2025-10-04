Comida gratis en Texas y California: dónde retirar despensas de alimentos del 6 al 11 de octubre

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 06 al 11 de octubre.
En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.
Recuerde que para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.
Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.
Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.
Para esta semana se han organizado un total de 34 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.
Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.
Jornadas activas hasta el 11 de octubre
Lunes 6 de octubre
- 9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 7 de octubre
- 9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231
- 9:30 AM | St. Michael's - McKinney, 75069
- 9:30 AM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051
- 11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225
Miércoles 8 de octubre
- 9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273
- 9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418
- 9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228
- 9:30 AM | Trinity Basin Preparatory 10th Street Campus - Dallas, 75208
- 9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119
- 12:30 PM | St. Mary's - Sherman, 75090
- 12:30 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238
- 12:30 PM | St. Ann - Coppell, 75019
- 12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203
Jueves 9 de octubre
- 9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
- 9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Primary School Balch Springs, 75180
- 9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089
- 9:30 AM | Villas of Lancaster – Lancaster, 75146
- 9:30 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215
- 12:30 PM | St. Michael's - McKinney, 75069
- 12:30 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051
- 12:30 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health Rockwall, 75032
- 12:30 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217
Viernes 10 de octubre
- 9:00 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142
- 9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217
- 9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís, Dallas, 75228
Sábado 11 de octubre
- 9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216
- 9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098
- 9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081
- 9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228
- 12:30 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033
- 12:30 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137
- 12:30 PM | Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495
- 12:30 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243
Despensas gratuitas en California con FIND Food Bank
El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.
Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.
Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.
Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.
Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.
Jornadas del 7 al 11 de octubre
Lunes 6 de octubre
- 13 Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal. De 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.
Martes 7 de octubre
- Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree. De 9:00 a 10:00 de la mañana.
Miércoles 8 de octubre
- West Shores 2381 Shores Hawk Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.
jueves 9 de octubre
- P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.
Viernes 10 de octubre
- Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal, De 4:00 a 6:00 de la tarde
Sábado 11 de octubre
- Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.
- Anza 58470 CA 371 Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube