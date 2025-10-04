Comida gratis en Texas y California: dónde retirar despensas de alimentos del 6 al 11 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 06 al 11 de octubre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Recuerde que para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 34 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Jornadas activas hasta el 11 de octubre

Lunes 6 de octubre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 7 de octubre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | St. Michael's - McKinney, 75069

9:30 AM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

Miércoles 8 de octubre

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory 10th Street Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

12:30 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

12:30 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 PM | St. Ann - Coppell, 75019

12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 9 de octubre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Primary School Balch Springs, 75180

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster – Lancaster, 75146

9:30 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

12:30 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

12:30 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health Rockwall, 75032

12:30 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

Viernes 10 de octubre

9:00 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís, Dallas, 75228

Sábado 11 de octubre

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

12:30 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

12:30 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

12:30 PM | Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495

12:30 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

Despensas gratuitas en California con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Jornadas del 7 al 11 de octubre

Lunes 6 de octubre

13 Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal. De 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Martes 7 de octubre

Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

Miércoles 8 de octubre

West Shores 2381 Shores Hawk Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.

jueves 9 de octubre

P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 10 de octubre

Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal, De 4:00 a 6:00 de la tarde

Sábado 11 de octubre

Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Anza 58470 CA 371 Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

