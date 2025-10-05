Conoce los programas de asistencia económica disponibles en Chicago: así puedes aplicar para recibir ayuda para pagar la renta y tu vehículo

Suscríbete a nuestros canales

La Ciudad de Chicago ha puesto en marcha programas vitales de asistencia financiera para ayudar a sus residentes que están pasando por momentos difíciles. Esto incluye apoyo para la vivienda y alivio de deudas de vehículos.

El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo (DFSS) junto con el Departamento de Finanzas (DOF) son los encargados de gestionar estos recursos tan importantes.

Es fundamental que los residentes se tomen el tiempo de revisar detenidamente los requisitos específicos de cada programa en el sitio oficial de la ciudad, chicago.gov, para asegurarse de que cumplen con los criterios y puedan presentar una solicitud completa.

Asistencia para el alquiler en Chicago

El Programa de Asistencia para el Alquiler (RAP) proporciona un salvavidas al ofrecer pagos para alquileres futuros o atrasados, además de depósitos de seguridad.

¿Quiénes son elegibles y cómo aplicar?

Los residentes de la Ciudad de Chicago tienen la oportunidad de evaluar si están en riesgo de perder su hogar debido a un desalojo, la pérdida de ingresos u otra emergencia, y si su situación económica se clasifica como de bajos ingresos.

Es muy importante que el propietario de la vivienda también cumpla con los requisitos del RAP.

Para aplicar, los interesados deben visitar o llamar a uno de los Centros de Servicio Comunitario de la Ciudad de Chicago. Estos centros están disponibles para aceptar solicitudes de lunes a viernes.

¿Qué documentos son necesarios para aplicar?

Los solicitantes deben presentar documentación que pruebe su elegibilidad y necesidad. Esto incluye:

Un aviso de desalojo, prueba de pérdida de ingresos o prueba de otra emergencia calificada.

Comprobante de ingresos como boletas de pago o una declaración de beneficios; si no tienen ingresos, deben proveer una declaración jurada.

Identificación válida (Licencia de Conducir, State ID, CityKey, etc.).

El contrato de arrendamiento y los formularios de acuerdo del propietario.

Alivio de deuda vehicular en Chicago

El Programa Clear Path Relief (CPR) brinda una solución a los propietarios de vehículos que enfrentan deudas por multas, ofreciendo un alivio financiero que les ayuda a reducir o manejar estas obligaciones.

Requisitos

Para poder aplicar, los solicitantes deben ser los dueños registrados del vehículo que tiene la deuda y cumplir con al menos uno de los siguientes criterios de bajos ingresos:

Estar actualmente inscrito en el Programa de Alivio de Facturación de Servicios Públicos (UBR).

Estar actualmente inscrito en el Programa de Alivio de Deuda Administrativa (ADR).

Tener un ingreso familiar que sea igual o inferior al 300% de las Guías Federales de Pobreza.

¿Cómo se realiza la solicitud?

Los interesados presentan su solicitud en línea en el portal del DOF, donde confirman que tienen deuda vehicular existente e introducen su número de aviso, licencia de conducir o placa para verificar la deuda.

Necesitan una dirección de correo electrónico activa y deben completar el formulario en una sola sesión.

Dependiendo del criterio de bajos ingresos, deben proveer la información de su cuenta UBR, el ID de envío ADR o prueba de ingresos de los últimos 30 días para todos los miembros del hogar mayores de 18 años.

