Chicago distribuye $1.000 en ayuda a estos residentes: así puedes aplicar en el condado de Cook

El Condado de Cook, Chicago, ha puesto en marcha el Fondo de Alivio para Dueños de Vivienda, un programa de $15 millones que ofrece $1.000 en asistencia directa a los propietarios que han enfrentado aumentos significativos en sus impuestos a la propiedad.

La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, junto con la Comisionada Bridget Gainer, anunciaron esta iniciativa con el objetivo de aliviar la carga financiera de los contribuyentes. Los fondos provienen del Buró de Desarrollo Económico del Condado de Cook y se entregan como un pago único.

¿Quiénes califican para recibir asistencia económica en el condado de Cook, Chicago?

Para calificar para este alivio de $1.000, los propietarios de vivienda deben cumplir con varios criterios de manera estricta.

Primero, los solicitantes deben haber visto un aumento del 50% o más en su factura de impuestos a la propiedad durante los años fiscales 2021, 2022 o 2023, lo que incluye pasar de una factura de cero a una que no sea cero en esos años.

Además, el ingreso del hogar no debe superar el 100% del Ingreso Medio del Área (AMI) del Condado de Cook, ajustado según el tamaño de la familia.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas debe tener un ingreso de $119.900 o menos, explica Cook County Bureau of Economic Development.

También es necesario que el solicitante tenga una exención de propietario sobre la propiedad, lo que confirma que es su residencia principal, y que haya vivido allí durante el año del aumento y el año anterior, y que aún resida en la misma.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud para obtener pagos en Chicago?

El proceso para solicitar ayuda se lleva a cabo en dos etapas a través del portal oficial gestionado por AidKit, Inc., de acuerdo con Cook County Homeowner Relief Fund.

Dado que las solicitudes están disponibles por un tiempo limitado, en Chicago, es crucial que los propietarios actúen con rapidez.

Fase 1: Evaluación inicial

En esta primera etapa, los solicitantes deben proporcionar información básica y demográfica, así como su Número de Índice de Propiedad (PIN) para verificar su historial de impuestos y una estimación de los ingresos anuales del hogar.

Completar esta fase permite que la administración del programa incluya la solicitud en una lotería para avanzar a la Fase 2, ya que los fondos son limitados.

Fase 2: Verificación de documentos

Los propietarios que sean seleccionados pasan a esta fase, donde deberán cargar documentos que verifiquen su identidad y elegibilidad.

Necesitarán una identificación con foto emitida por el gobierno, prueba de ingresos del hogar (como la declaración de impuestos de 2024, W-2 o una carta de beneficios), y podrán elegir cómo recibir el pago de $1.000, que se espera se emita a finales de noviembre de 2025. Este pago de alivio no tiene restricciones sobre su uso.

Para obtener información detallada sobre el AMI y comenzar el proceso de solicitud, los propietarios deben visitar el sitio web oficial del programa del Condado de Cook.

