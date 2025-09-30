El Condado de Los Ángeles activa pagos de hasta $5.000 para negocios afectados por ICE: revisa si eres elegible

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de Los Ángeles, California, ha lanzado oficialmente un nuevo programa de apoyo económico diseñado para ayudar a los pequeños negocios que han enfrentado pérdidas financieras directas a causa de la reciente intensificación de las operaciones federales de inmigración.

Este programa, llamado Fondo de Resiliencia para Pequeños Negocios, ofrecerá subvenciones de hasta $5.000 a los propietarios que cumplan con los requisitos.

La medida es una respuesta directa del gobierno del condado al impacto económico devastador que las redadas y la mayor presencia de agentes federales han tenido en las comunidades de inmigrantes y los distritos comerciales circundantes.

Según reportes y testimonios, numerosos negocios han experimentado caídas en los ingresos, cierres temporales, pérdida de personal y alteración de sus operaciones diarias, con algunos negocios reportando pérdidas de hasta el 60% de sus ingresos habituales tras los operativos.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles dio luz verde a la moción para crear un fondo de interrupción de negocios en junio, reconociendo la importancia de ofrecer apoyo económico a un sector clave de la economía local.

La Supervisora Hilda Solís, una de las principales promotoras de esta iniciativa, subrayó que estos fondos están destinados a ayudar a los negocios que tuvieron que cerrar, que perdieron empleados o que se vieron impactados por los toques de queda relacionados con las acciones federales de inmigración.

¿Cuándo culmina la recepción de solicitudes?

El período para solicitar estos fondos comenzó oficialmente el lunes 29 de septiembre (según informes de prensa), y los negocios afectados tienen hasta las 5:00 p.m. del 31 de octubre para enviar su documentación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar hasta $5.000 del Fondo de Resiliencia para Pequeños Negocios en Los Ángeles?

Para ser considerados elegibles, los pequeños negocios deben cumplir con varios criterios establecidos por el Departamento de Oportunidad Económica (DEO) del Condado de Los Ángeles, California.

Algunos de los requisitos más importantes son:

Demostrar que el negocio sufrió un impacto financiero debido a las redadas federales de inmigración a partir del 6 de junio.

Estar establecido y funcionando dentro del Condado de Los Ángeles antes del 1 de junio.

Contar con menos de 100 empleados.

Generar ingresos anuales inferiores a $6 millones de dólares.

Ser la principal fuente de ingresos del propietario solicitante.

Las autoridades del condado han señalado que, dado que los recursos son limitados, no todos los solicitantes que cumplan con los requisitos recibirán una subvención garantizada.

Los negocios elegibles que no sean seleccionados en la primera ronda serán colocados en una lista de espera y se les notificará si se consigue financiamiento adicional.

Este fondo es un esfuerzo local para aliviar el miedo y la incertidumbre económica provocados por las políticas migratorias federales, brindando un apoyo vital a los microempresarios y vendedores ambulantes, muchos de los cuales pertenecen a comunidades vulnerables.

