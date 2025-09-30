Doble depósito de SSI en EEUU: conoce las fechas claves del calendario de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante el mes de octubre, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en Estados Unidos (EE. UU.) recibirán dos fechas de pago.

La Administración del Seguro Social (SSA) generalmente realiza los pagos del SSI el primer día de cada mes. Sin embargo, dado que el 1 de noviembre de 2025 cae en sábado, la SSA adelantará el desembolso correspondiente a noviembre para el último día hábil de octubre.

Por otro lado, los beneficiarios de SSI serán el primer grupo en recibir un depósito este miércoles 1 de octubre.

¿Por qué se hace este doble pago?

Es importante recordar que la doble llegada de fondos en el mes no representa dinero "extra" para los millones de beneficiarios. Se trata únicamente de un ajuste de calendario que busca asegurar que el dinero correspondiente a noviembre llegue a tiempo. El cambio garantiza que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos sin demoras por el fin de semana.

Calendario de Pagos SSI de Octubre

El calendario de pagos de SSI para octubre indica dos fechas clave:

1 de octubre: Primer depósito del mes, como es habitual. 31 de octubre: Pago correspondiente a noviembre, adelantado debido a la regla de la SSA.

Este ajuste de fechas es una excepción inusual en el calendario financiero para los beneficiarios.

Posteriormente, el 3 de octubre llegará el dinero a los trabajadores jubilados que:

Comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997.

Reciben tanto el Seguro Social como el SSI.

¿Quiénes son elegibles para recibir pagos del SSI?

Los pagos del SSI se otorgan a quienes cumplen con criterios básicos de elegibilidad. Para recibirlos, la persona debe tener 65 años o más, ser total o parcialmente ciega, o tener una discapacidad que cumpla con la definición estricta del Seguro Social.

Si cree que es elegible para obtener estos pagos mensuales de la SSA, puede ingresar al sitio web oficial del Seguro Social y gestionar su solicitud en línea.

