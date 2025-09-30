Adiós visas baratas en EEUU: desde octubre estos beneficiarios deberán pagar $250 por tramitarla

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de EEUU implementará un cargo adicional de $250 para todos los aspirantes a visas de no inmigrante a partir del 1 de octubre.

Esta nueva cuota, denominada Visa Integrity Fee, se suma a las tarifas de solicitud de visa y a cualquier arancel de reciprocidad ya establecidos. El objetivo principal de esta medida es fortalecer la supervisión y asegurar la integridad de los programas de visas según informó el Cronista.

La introducción de este costo busca combatir el fraude en los trámites, una problemática que, según cifras recientes, representa un desafío constante para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Importancia

Esta tarifa extra es importante para el proceso de visado, pues respalda los esfuerzos por auditar rigurosamente los programas de visas más solicitados, como la H-1B para trabajadores especializados y la L-1 para transferencias intracorporativas.

El Congreso de EEUU autoriza al Departamento de Estado a establecer tarifas que recuperen el costo de proporcionar servicios consulares, por lo que este cargo se enmarca dentro de ese mandato.

El Departamento de Estado prevé que las embajadas y consulados difundan instrucciones precisas sobre los procedimientos de pago y los posibles reembolsos. Sin embargo, aún no existen detalles definitivos sobre cómo operarán los mecanismos de devolución.

¿A quiénes aplica?

La Visa Integrity Fee se aplica sin excepción a toda persona que solicite una visa de no inmigrante. Este grupo incluye a:

Turistas (Visa B-2).

Estudiantes (Visas F y M).

Trabajadores temporales (Visas H, O, P, Q, entre otras).

Personas en transferencia intracorporativa (Visa L-1).

Otros perfiles que requieran visas de no inmigrante.

Recomendaciones

Para un proceso exitoso, las autoridades consulares aconsejan a los solicitantes realizar los pagos únicamente a través de los canales oficiales que indique el Departamento de Estado de EEUU y conservar siempre los comprobantes de pago.

Además, es fundamental presentar documentación que demuestre vínculos sólidos con el país de residencia para evitar posibles denegaciones. La Visa Integrity Fee es, en esencia, un cargo de seguridad y control para financiar la vigilancia mejorada de los programas de visas.

Esta tarifa busca garantizar la autenticidad de cada solicitud, reforzando la lucha contra el fraude documental y la suplantación en el sistema de inmigración no inmigrante.

