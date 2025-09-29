Test para conductores que deseen tramitar la licencia comercial en California

Suscríbete a nuestros canales

Para obtener la licencia de conducir en California es necesario aprobar una serie de exámenes, entre ellos el test de conocimiento.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) otorga tres intentos para pasarlo, pero se debe esperar un tiempo antes de volver a presentarse.

Si el ciudadano falla por tercera vez la prueba, debe comenzar su proceso de registro desde el principio.

¿Cuáles preguntas hay en el test para obtener la licencia en California?

El test de ejemplo tiene 10 preguntas que se asemejan a las que el aprendiz deberá responder en su prueba. Se puede encontrar en la página oficial del DMV de California.

Estos son los casos que presenta la prueba:

Se debe completar una inspección previa al viaje: ¿Qué debes hacer cuándo manejas de noche?: ¿Cuál de los siguientes es el término correcto para la tendencia de un vehículo comercial largo a girar ampliamente en las curvas?: Cuando un recipiente de refrigerante es parte de un sistema presurizado, puedes: Cuando estés estacionado al lado de la carretera por la noche, debes: Mientras realizabas la inspección previa al viaje en el sistema de dirección y escape de tu vehículo, encontraste los siguientes problemas. ¿Cuál de ellos, si es que hay alguno, debería ser reparado antes de que conduzcas el vehículo?: Cargas con contenedores: Estás saliendo de una autopista por una salida que baja en curva y estás conduciendo un vehículo pesado. Debes: ¿El agua se puede usar de manera segura en cuál de estos fuegos? Tres cosas contribuyen a la distancia total de detención de su vehículo. Son:

Cabe destacar que algunas interrogantes son de completar mientras otras son preguntas cerradas.

Tras terminar el cuestionario, el usuario debe enviarlo y esperar su evaluación.

