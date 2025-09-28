¿Rabia o defensa? Este pequeño animal provocó pánico en California al atacar y herir a varias personas

Suscríbete a nuestros canales

Una insólita ola de ataques protagonizados por una ardilla particularmente agresiva tiene en alerta a los residentes de San Rafael, en la Bahía de California, al norte de San Francisco.

Varios vecinos reportaron ser víctimas del roedor, con al menos dos personas, Joan Heblack e Isabel Campoy, que necesitaron acudir a la sala de emergencias debido a las mordeduras y arañazos recibidos.

Testigos describieron al animal, identificado por su pelaje de tono caramelo o dorado, como inusualmente furioso, saltando "de la nada" sobre sus víctimas mientras caminaban por la mañana según USA Today.

La situación se volvió tan incontrolable que la ciudad colocó carteles de advertencia para alertar a la comunidad sobre el peligro, una medida que subraya la gravedad y la rareza de estos encuentros.

¿Por qué los ataques?

Los expertos en fauna local señalan que los ataques de ardillas son poco comunes y rara vez están relacionados con la rabia. Sin embargo, sus mordeduras sí representan un riesgo de transmitir otras enfermedades, haciendo importante buscar atención médica.

Lisa Bloch, directora de marketing y comunicaciones de Marin Humane, sugirió a medios locales que esta serie de incidentes que, según los residentes, afecta a más de cinco personas, podría ser una consecuencia directa de la interferencia humana.

Bloch destaca que las personas a menudo cometen el error de alimentar o criar a estos animales desde pequeños, lo que anula su miedo natural a los humanos.

Esto los lleva a comportamientos anómalos o agresivos cuando no obtienen lo que esperan. Este tipo de incidentes recuerdan los riesgos de interactuar con la fauna silvestre, pues su comportamiento se vuelve errático.

Medidas

La preocupación en San Rafael persiste mientras las autoridades locales, incluyendo Marin Humane y la Oficina del Sheriff del Condado de Marin, no han emitido una respuesta o un plan de acción concreto sobre el animal que atacó a la comunidad.

La recomendación de los expertos es clara: es importante evitar alimentar a la vida silvestre para prevenir este tipo de situaciones. El caso de la ardilla dorada en el Área de la Bahía se suma a reportes de otros encuentros inusuales con fauna silvestre en California en años recientes.

En todos estos casos la interacción creciente entre humanos y animales generó situaciones de riesgo.

Este incidente sirve como una advertencia para las personas sobre la necesidad de mantener una distancia segura y respetuosa con los roedores y otros animales salvajes.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



