Detienen a jornaleros en Los Ángeles mientras llegaban al trabajo: critican a la policía por una decisión controversial

Al menos siete trabajadores de la construcción fueron detenidos en un operativo federal de inmigración en la ciudad de Pomona, en el condado de Los Ángeles, durante la mañana del miércoles.

La detención ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. mientras los jornaleros viajaban en una camioneta rumbo a su lugar de trabajo, según informaron grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Según La Opinión, testigos presenciales describieron una escena tensa: agentes enmascarados y al menos cuatro camionetas bloquearon el tráfico para llevar a cabo el arresto.

Los agentes actuaron sin identificarse públicamente como policía, lo que genera preguntas sobre los métodos utilizados en las redadas.

Ofensiva

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantienen activa en el área de Los Ángeles un operativo estricto desde el pasado 6 de junio.

Un foco central de estos operativos son los jornaleros, a menudo inmigrantes indocumentados que ofrecen sus servicios en estacionamientos, especialmente cerca de tiendas como Home Depot en el sur de California.

Las grabaciones de cámaras de vigilancia mostraron a los siete detenidos sentados contra un portón frente a los agentes.

El vehículo en que viajaban quedó abandonado con objetos personales y loncheras en su interior, antes de ser retirado por una grúa, mientras el Departamento de Seguridad Nacional aún no ofrece detalles sobre la acción.

Siguen las redadas

La intensificación de las redadas en Los Ángeles busca cumplir las promesas de campaña de Donald Trump de arrestar y deportar a miles de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

Los datos más recientes reflejan el impacto de esta política: hasta el 11 de septiembre, ICE había arrestado a más de 58 000 inmigrantes. Estos arrestos son contabilizados desde el inicio del segundo mandato de Trump, según cifras públicas e internas de ICE y CBP reportadas por NBC.

Estos números subrayan la escala de las operaciones en curso. La falta de identificación de los agentes es un elemento que los defensores de derechos consideran preocupantes en la ejecución de la política de control migratorio.

