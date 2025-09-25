Sorpresa en el endulzante de caña: la FDA retira por contaminación esta marca de bolsas de azúcar en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una alerta sanitaria fue emitida debido a la posible contaminación con partículas metálicas o plásticas en lotes seleccionados de azúcar de caña granulada comercializados por Domino Foods Inc., empresa con sede en Florida. La FDA elevó la clasificación del retiro al nivel de riesgo II el 24 de septiembre, implicando que el consumo de esta marca de azúcar podría causar efectos adversos para la salud.

Detalles del retiro y afectación

El retiro voluntario abarca 4,500 bolsas de azúcar pertenecientes a los lotes 75315A1, 75315B1, 75315C1, 75321A1, 75321B1 y 75321C1, distribuidas en los estados de California y Utah. Aunque hasta la fecha no se reportaron enfermedades relacionadas con el consumo del producto, la FDA advierte riesgos de asfixia, lesiones dentales y daños internos, especialmente en niños y adultos mayores.

El director médico regional en International SOS, Dr. Mark Fischer, explicó a la revista Newsweek que:

"La ingestión de objetos metálicos o plásticos que se encuentren en este endulzante, puede provocar lesiones internas y, en casos severos, requerir cirugía", explicó Fisher.

El retiro de los anaqueles y distribuidores sigue en proceso y las autoridades recomiendan no consumir los lotes de dichos productos afectados.

Información sobre Domino Foods Inc.

Domino Foods Inc., fundada en 1807 bajo el nombre W. & FC Havemeyer Company, es subsidiaria de American Sugar Refining y distribuye azúcar bajo las marcas Domino, C&H, Florida Crystals y Redpath. La empresa opera principalmente desde tres refinerías en Nueva York, Maryland y Luisiana, con una producción anual conjunta de 2,2 millones de toneladas métricas. Domino Foods pertenece a la familia Fanjul, reconocida en la industria azucarera estadounidense.

La empresa en un comunicado destacó su compromiso con la seguridad y la calidad de sus productos:

"Estamos siguiendo las indicaciones regulatorias para garantizar la protección de los consumidores. Domino Foods comenzará monitoreando y tomando las medidas necesarias para evitar riesgos sanitarios", explicó la empresa.

La FDA continúa supervisando el retiro y recomienda a los consumidores seguir las indicaciones para evitar posibles riesgos a la salud.

