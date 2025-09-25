TikTok se queda en EEUU: los puntos claves de la nueva orden ejecutiva de Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Trump suscribió una orden ejecutiva que permite la continuidad de TikTok en Estados Unidos tras un acuerdo con su casa matriz china, ByteDance. Esta medida responde a la ley de 2024, que exigía desligar la plataforma de la empresa china para proteger la seguridad nacional y la privacidad de datos de los usuarios estadounidenses.

El presidente Trump, declaró al respecto:

"Las pequeñas empresas han tenido mucho éxito gracias a TikTok. La han usado prácticamente como herramienta publicitaria, y sin ella no tendrían nada. Por lo tanto, es algo muy importante para las pequeñas empresas. Oracle va a jugar un papel muy importante en términos de seguridad y protección. Tuve una muy buena charla con el presidente Xi. Hablamos de TikTok y de otras cosas, pero hablamos de TikTok y él nos dio el visto bueno", afirmó Trump.

Puntos clave de la orden ejecutiva

El acuerdo establece que una nueva empresa operadora de TikTok en Estados Unidos estará controlada mayoritariamente (80%) por inversores norteamericanos, entre ellos la empresa Oracle, responsable del almacenamiento seguro de datos en la nube y con licencia para controlar el algoritmo de la aplicación. ByteDance y otros inversionistas chinos mantendrán menos del 20% sin control sobre operaciones ni algoritmo. El consejo directivo estará compuesto en su mayoría por expertos estadounidenses en ciberseguridad y seguridad nacional.

Al respecto la empresa ByteDance realizó un comunicado en medios locales chinos, expresando su conformidad con el acuerdo:

"Agradecemos a ambos líderes (Xi Jinping y Donald Trump) por su interés en TikTok y seguimos comprometidos a operar conforme a la legislación china para garantizar la continuidad del servicio en Estados Unidos. Nuestra prioridad es mantener el buen servicio a nuestros usuarios y cumplir con las nuevas condiciones establecidas en el acuerdo", publicó ByteDance.

Beneficios de la medida y compañias estadounidenses involucradas

Con esta orden se evita la prohibición total de TikTok en Estados Unidos, y la aplicación podrá seguir operando legalmente, garantizando que los datos de los usuarios estadounidenses sean almacenados y protegidos en Estados Unidos sin acceso a China.

Las compañías estadounidenses que forman parte del acuerdo para tomar el control de TikTok en Estados Unidos son:

Oracle : el gigante tecnológico encargado de supervisar y garantizar la seguridad del algoritmo y el almacenamiento de datos de TikTok en EE.UU. UU. Oracle también controlará el código fuente del algoritmo y su reentrenamiento con datos estadounidenses.

: el gigante tecnológico encargado de supervisar y garantizar la seguridad del algoritmo y el almacenamiento de datos de TikTok en EE.UU. UU. Oracle también controlará el código fuente del algoritmo y su reentrenamiento con datos estadounidenses. Silver Lake Partners : firma de inversión que participará en la nueva empresa conjunta estadounidense que operará TikTok.

: firma de inversión que participará en la nueva empresa conjunta estadounidense que operará TikTok. Otros posibles inversores destacados incluyen a multimillonarios como Rupert Murdoch, magnate de los medios, y Michael Dell, fundador de Dell Computer.

De manera tal que se posterga la clausura prevista hasta el 16 de diciembre, permitiendo avanzar en la transferencia de activos y la aprobación del gobierno chino.

